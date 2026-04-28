ديمقراطيون يطالبون ترامب بحظر السيارات الصينية

حث أكثر من 70 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي، الرئيس دونالد ترامب على عدم السماح لشركات صناعة السيارات الصينية بتصنيع السيارات أو بيعها في الولايات المتحدة.
وحث النواب، بقيادة النائبة ديبي دينجل والنائب رو خانا، ترامب على الإبقاء على الحظر الذي يحظى بدعم قوي من شركات صناعة السيارات الأميركية والأجنبية ومجموعات أخرى في قطاع السيارات.
وقام ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ في وقت سابق هذا الشهر بمبادرة مماثلة قبل القمة المقررة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل، وفقاً لوكالة "رويترز".