منذ وقوع الهجمات... أول ظهور رسمي لقائد المجلس العسكري في مالي

التقى قائد الحاكم في مالي أسيمي جويتا بالسفير الروسي، إيغور غروميكو، في أول ظهور رسمي له منذ الهجمات المنسقة التي نفذها مسلحون مطلع الأسبوع، وذلك وفقا لمنشور على حساب مكتب جويتا على ‌ .

وبعد مقتل المالي، ساديو كامارا، في هجمات يوم السبت. لم يظهر غويتا إلا بعد المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء.

كما زار غويتا مستشفى يتلقى فيه المصابون في هجمات السبت العلاج، وقدّم تعازيه لعائلة كامارا.

ووفقاً للمنشور، ⁠ناقش غويتا والسفير الروسي إيغور غروميكو «الوضع الراهن ‌والشراكة القوية بين باماكو ‌وموسكو».

وأضاف المنشور أن غروميكو «أكد مجدداً بلاده بدعم مالي في مكافحة ‌الإرهاب الدولي».

وأظهر حجم الهجوم، الذي استهدف مواقع متعددة في أنحاء الواقع في غرب ، قدرة غير مسبوقة ‌لجماعات ذات أهداف مختلفة على العمل معاً وضرب قلب الحكومة العسكرية.

وتباهى بينا ⁠ديارا، المتحدث باسم جماعة «نصرة والمسلمين»، في رسالة مصورة، بأعمال العنف التي وقعت يوم السبت. ووصفها بأنها انتقام من غارات الطائرات المسيرة وغيرها من الهجمات التي شنّتها قوات مالي.

وهدّد ديارا بفرض حصار على باماكو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة. وقال في الرسالة: «اعتباراً ، باماكو مغلقة من جميع الجهات».

وقالت ، إن القوات المتمردة والانفصالية في مالي تعيد تنظيم صفوفها بعد أن ساعدت قوات في إحباط انقلاب يوم السبت، ما منع المتمردين من الاستيلاء على منشآت رئيسية، من بينها الرئاس