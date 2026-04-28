منذ وقوع الهجمات... أول ظهور رسمي لقائد المجلس العسكري في مالي

التقى قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي جويتا بالسفير الروسي، إيغور غروميكو، في أول ظهور رسمي له منذ الهجمات المنسقة التي نفذها مسلحون مطلع الأسبوع، وذلك وفقا لمنشور على حساب مكتب جويتا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد مقتل وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، في هجمات يوم السبت. لم يظهر غويتا إلا بعد المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء.
كما زار غويتا مستشفى يتلقى فيه المصابون في هجمات السبت العلاج، وقدّم تعازيه لعائلة كامارا.
ووفقاً للمنشور، ناقش غويتا والسفير الروسي إيغور غروميكو «الوضع الراهن والشراكة القوية بين باماكو وموسكو».
وأضاف المنشور أن غروميكو «أكد مجدداً التزام بلاده بدعم مالي في مكافحة الإرهاب الدولي».
وأظهر حجم الهجوم، الذي استهدف مواقع متعددة في أنحاء هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، قدرة غير مسبوقة لجماعات ذات أهداف مختلفة على العمل معاً وضرب قلب الحكومة العسكرية.
وتباهى بينا ديارا، المتحدث باسم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، في رسالة مصورة، بأعمال العنف التي وقعت يوم السبت. ووصفها بأنها انتقام من غارات الطائرات المسيرة وغيرها من الهجمات التي شنّتها قوات مالي.
وهدّد ديارا بفرض حصار على باماكو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة. وقال في الرسالة: «اعتباراً من اليوم، باماكو مغلقة من جميع الجهات».
وقالت روسيا، إن القوات المتمردة والانفصالية في مالي تعيد تنظيم صفوفها بعد أن ساعدت قوات موسكو في إحباط انقلاب يوم السبت، ما منع المتمردين من الاستيلاء على منشآت رئيسية، من بينها القصر الرئاس