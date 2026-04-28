عربي-دولي

سيناتور جمهوري يتهم البنتاغون بتعطيل 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
28-04-2026 | 23:04
سيناتور جمهوري يتهم البنتاغون بتعطيل 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
اتهم السيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل، رئيس اللجنة الفرعية للدفاع في مجلس الشيوخ، وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون بعرقلة صرف مساعدات عسكرية مخصّصة لأوكرانيا، تُقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.

وجاء ذلك في مقال رأي نشره في صحيفة واشنطن بوست، حيث قال: "في العام الماضي.. أقرت الأغلبية الجمهورية في كل من لجنتي القوات المسلحة تخصيص 400 مليون دولار لمبادرة دعم أمن أوكرانيا لكل من العامين المقبلين.. ومع ذلك، فإن المساعدات المخصصة لأوكرانيا والتي وافقنا عليها قبل عدة أشهر، تراكم الآن عليها الغبار في البنتاغون".


وشدد السيناتور على أن وزارة الدفاع الأميركية تتجاهل استفسارات المشرعين حول مصير الأموال المخصصة لكييف، مشيرا إلى أن "المشرعين في مجلس الشيوخ طلبوا تفسيرا من إدارة السياسات بالبنتاغون بقيادة نائب الوزير إلبردج كولبي، لكنهم قوبلوا بالمماطلة والتجاهل".


واتهم ماكونيل فعليا نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية إلبردج كولبي بتخريب قرارات الكونغرس، مشيرا إلى أنها ليس المرة الأولى التي يعيق فيها تنفيذ المساعدات العسكرية المقررة لأوكرانيا.


وكتب في مقاله: "يبدو أن هذه ليست المرة الأولى لكولبي. فالعام الماضي، كان بحسب ما ورد وراء قرار تعليق شحنات الأسلحة إلى كييف - وهو القرار الذي فاجأ الرئيس دونالد ترامب وفقا لمصدر مطلع".


وأضاف أن كولبي "قرر أيضا أن المساعدات الأمنية لأوكرانيا وحلفاء أميركا في الناتو من دول البلطيق كانت 'مُهدرة'، وأزال هذه الجهود الطويلة الأمد من طلب ميزانية السنة المالية 2026".


وشدد السيناتور الجمهوري على أن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس أعادت تخصيص هذه الأموال لأنها رأت فيها "استثمارا مهما في الأمن القومي الأميركي"، مشيراً إلى أن دعم أوكرانيا في العامين الأولين من الحرب "أدى إلى تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية".


ودعا ماكونيل البنتاغون إلى الكشف عن أسباب تعطيل هذه المساعدات، محذرا من أن استمرار هذه السياسة "يضعف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ويعيق آفاق الدبلوماسية".

