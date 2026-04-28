الفاتيكان يكلّف وسيطًا لتسوية أزمة إقامة ثلاث راهبات مسنّات في دير بالنمسا

كلّف الفاتيكان وسيطًا لوضع حدّ لنزاع قانوني وإداري مستمر منذ أشهر، يتعلق بثلاث راهبات مسنّات في دير "جولدنشتاين" في النمسا، رفضن الانتقال للعيش في دار للمسنّين.
وبحسب بيان صادر عن داعمي الراهبات، الثلاثاء، جرى تكليف جاكوب أوير (34 عامًا)، رئيس دير سالزبورغ، بإعداد صيغة تسوية تتيح للراهبات، اللواتي تجاوزن الثمانين، البقاء في الدير الذي أمضين فيه عقودًا.
ويأتي هذا التحرّك، الذي كشفت عنه وكالة كاثبريس، في محاولة لكسر الجمود الذي طبع التواصل خلال الأشهر الماضية بين الراهبات (برناديت، ريجينا، وريتا) وماركوس جراسل، المسؤول عن الرهبانية، وذلك عقب مغادرتهن دارًا للمسنّين في أيلول الماضي وعودتهن إلى ديرهن المهجور في قلعة "جولدنشتاين".