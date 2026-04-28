الفاتيكان يكلّف وسيطًا لتسوية أزمة إقامة ثلاث راهبات مسنّات في دير بالنمسا

كلّف وسيطًا لوضع حدّ لنزاع قانوني وإداري مستمر منذ أشهر، يتعلق بثلاث راهبات مسنّات في دير "جولدنشتاين" في ، رفضن الانتقال للعيش للمسنّين.

وبحسب بيان صادر عن داعمي الراهبات، الثلاثاء، جرى تكليف جاكوب أوير (34 عامًا)، رئيس دير ، بإعداد صيغة تسوية تتيح للراهبات، اللواتي تجاوزن الثمانين، البقاء في الدير الذي أمضين فيه عقودًا.

ويأتي هذا التحرّك، الذي كشفت عنه وكالة كاثبريس، في محاولة لكسر الجمود الذي طبع التواصل خلال الأشهر الماضية بين الراهبات (برناديت، ، وريتا) وماركوس جراسل، المسؤول عن الرهبانية، وذلك عقب مغادرتهن دارًا للمسنّين في أيلول الماضي وعودتهن إلى ديرهن المهجور في قلعة "جولدنشتاين".

وفي سياق المساعي الجارية، قال متحدث باسم جراسل لوكالة "د ب أ": "المحادثات جارية الآن، وهناك أمل كبير في إمكانية حسم هذا الملف"، مشيرا إلى أن أوير سيعمل مساعدا لجراسل على تجاوز الصراع المباشر مع الراهبات.وكانت المفاوضات السابقة قد تعثرت رغم عرض جراسل السماح لهن بالبقاء، نظرا لاشتراطه قيودا رفضتها الراهبات، تضمنت انسحابهن من وسائل التواصل الاجتماعي، والامتناع عن توكيل محامين أو قبول المساعدة من تلميذات الدير السابقات. (روسيا اليوم)