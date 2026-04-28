تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لإجبارها على "الاستسلام النووي".. ترامب يصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لـ"حصار مطول" لإيران

Lebanon 24
28-04-2026 | 23:44
A-
A+
لإجبارها على الاستسلام النووي.. ترامب يصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لـحصار مطول لإيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لـ"حصار مطول" لإيران في محاولة لإجبارها على "الاستسلام النووي" الذي رفضته منذ فترة طويلة. 

وفي اجتماعات عقدت مؤخرا، بما في ذلك نقاش يوم الإثنين الماضي في غرفة العمليات مع كبار مسؤولي إدارته، اختار ترامب مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط، من خلال الحصار الذي يمنع حركة التجارة من وإلى موانئها.

وأوضح مسؤولون أن الرئيس الأميركي رأى أن خياراته الأخرى، استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع، تنطوي على مخاطر أكبر من الإبقاء على الحصار.

إلا أن استمرار الحصار يطيل أمد نزاع أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي، وزاد من قتامة فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد أشهر، كما تسبب في أدنى معدل لعبور السفن من مضيق هرمز منذ بدء الحرب.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ترامب صرح لمساعديه يوم الإثنين، أن عرض إيران المكون من 3 خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية إلى المرحلة النهائية، يثبت أنها "لا تتفاوض بحسن نية".

ويبدو ترامب الآن مرتاحا لخيار الحصار غير محدد المدة، الذي كتب عنه يوم الثلاثاء على منصة "تروث سوشال"، أنه يدفع إيران نحو "حالة الانهيار".

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الحصار "يسحق الاقتصاد الإيراني بشكل واضح، حيث تعاني إيران صعوبة تخزين نفطها غير المباع، وقد أدى ذلك إلى تجدد مساعيها للتواصل مع واشنطن".

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، بأن الولايات المتحدة حققت الأهداف العسكرية لعمليتها، وأنه "بفضل الحصار الناجح للموانئ الإيرانية، تتمتع واشنطن بأقصى قدر من النفوذ على النظام الإيراني خلال المفاوضات، لمنعه من امتلاك سلاح نووي".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، يتلقى ترامب نصائح متضاربة بشأن خطواته المقبلة، فبعض المسؤولين وحلفاء خارجيون، مثل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، يحثون البيت الأبيض علنا على مواصلة الضغط على طهران، بينما يخشى آخرون، بمن فيهم رجال أعمال مقربون من ترامب، من أن إغلاق مضيق هرمز أو اندلاع حرب أخرى لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد، وهو ما قد يشكل ضربة قاضية سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال مسؤولون إن هذه النصيحة كانت على وشك دفع ترامب للموافقة على اقتراح إيران ذي المحاور الثلاثة، الذي وفر إمكانية لخفض التصعيد. لكن الرئيس وفريقه للأمن القومي اتفقوا على أن ذلك كان سيجرد واشنطن من بعض نفوذها في انتزاع "تنازلات نووية" من إيران.
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

دونالد

واشنطن

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24