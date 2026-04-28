لإجبارها على الاستسلام النووي.. ترامب يصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لـحصار مطول لإيران

كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" ان الرئيس الأميركي أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لـ"حصار مطول" لإيران في محاولة لإجبارها على "الاستسلام " الذي رفضته منذ فترة طويلة.



وفي اجتماعات عقدت مؤخرا، بما في ذلك نقاش يوم الإثنين الماضي في غرفة العمليات مع كبار مسؤولي إدارته، اختار مواصلة الضغط على الاقتصاد وصادرات ، من خلال الحصار الذي يمنع حركة التجارة من وإلى موانئها.



وأوضح مسؤولون أن الرئيس الأميركي رأى أن خياراته الأخرى، استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع، تنطوي على مخاطر أكبر من الإبقاء على الحصار.



إلا أن استمرار الحصار يطيل أمد نزاع أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي، وزاد من قتامة فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد أشهر، كما تسبب في أدنى معدل لعبور السفن من مضيق هرمز منذ بدء الحرب.



وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ترامب صرح لمساعديه يوم الإثنين، أن عرض المكون من 3 خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية إلى المرحلة النهائية، يثبت أنها "لا تتفاوض بحسن نية".



ويبدو ترامب الآن مرتاحا لخيار الحصار غير محدد المدة، الذي كتب عنه يوم الثلاثاء على منصة "تروث سوشال"، أنه يدفع إيران نحو "حالة الانهيار".



وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الحصار "يسحق الاقتصاد الإيراني بشكل واضح، حيث تعاني إيران صعوبة تخزين نفطها غير المباع، وقد أدى ذلك إلى تجدد مساعيها للتواصل مع ".



وصرحت المتحدثة باسم آنا كيلي، بأن حققت الأهداف العسكرية لعمليتها، وأنه "بفضل الحصار الناجح للموانئ ، تتمتع واشنطن بأقصى قدر من النفوذ على النظام الإيراني خلال المفاوضات، لمنعه من امتلاك سلاح نووي".



وبحسب "وول ستريت جورنال"، يتلقى ترامب نصائح متضاربة بشأن خطواته المقبلة، فبعض المسؤولين وحلفاء خارجيون، مثل السيناتور ليندسي غراهام، يحثون البيت الأبيض علنا على مواصلة الضغط على ، بينما يخشى آخرون، بمن فيهم رجال أعمال مقربون من ترامب، من أن إغلاق مضيق هرمز أو اندلاع حرب أخرى لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد، وهو ما قد يشكل ضربة قاضية سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.



وقال مسؤولون إن هذه النصيحة كانت على وشك دفع ترامب للموافقة على اقتراح إيران ذي المحاور الثلاثة، الذي وفر إمكانية لخفض التصعيد. لكن الرئيس وفريقه للأمن القومي اتفقوا على أن ذلك كان سيجرد واشنطن من بعض نفوذها في انتزاع "تنازلات نووية" من إيران.



Advertisement