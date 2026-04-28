رئيس إسرائيل يدرس طلب عفو عن نتنياهو ويدعو لاجتماع في مقر إقامته

طالب الرئيس إسحق محامي رئيس الوزراء والادعاء العام باجتماع في مقر إقامته، وفق ما أعلن مكتبه أمس الثلاثاء.



وتأتي الدعوة في وقت يدرس به هرتسوغ طلب عفو عن ، على خلفية محاكمات الفساد الجارية ضده.



ويواجه نتنياهو اتهامات في قضيتين بمحاولة الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية، إضافة إلى قضية ثالثة يتهم فيها بتلقي أكثر من 260 ألف دولار على هيئة هدايا فاخرة من مليارديرات مقابل خدمات سياسية، بينما أسقطت عنه تهمة بالفساد.



وقالت ميخال تسوك شافير المستشارة القانونية للرئيس الإسرائيلي في رسالة، إن هرتسوغ "يرى أنه قبل ممارسة صلاحياته في ما يتعلق بالطلب المقدم بشأن رئيس الوزراء، ينبغي بذل كل جهد لعقد محادثات بين الأطراف للتوصل إلى تفاهمات".



ووجهت الرسالة إلى محامي نتنياهو، والمدعية العامة ، والمدعي العام للدولة عميت آيسمان.



ونتنياهو الذي نفي مرارا ارتكاب أي مخالفات، يعد أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يمثل أمام بتهم فساد، ولطالما وصف الإجراءات القضائية التي بدأت عام 2019 بأنها "محاكمة سياسية".



وأوضح مكتب هرتسوغ أن هذه المحادثات تشكل "مجرد خطوة تمهيدية قبل أن ينظر الرئيس في استخدام صلاحية العفو".



