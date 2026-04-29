عربي-دولي

كيف علّق ترامب على الإحراج الملكي في واشنطن؟

في مشهد خرج عن صرامة البروتوكول، تحوّل الاستقبال الرسمي للعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث في البيت الأبيض إلى لحظة إنسانية طريفة، بعدما فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحضور بتعليق شخصي غير متوقع.
وخلال مراسم الاستقبال في واشنطن، كشف ترامب أن والدته الراحلة كانت معجبة بالملك عندما كان أميرا شابا، قائلا إنها كانت تعتبره "وسيما" و"لطيفا"، بل وأضاف مازحا أنها كانت تملك "إعجابا خاصا به"، في تصريح أثار ضحك الحضور.

ابتسامة ملكية تكسر الرسميات

الملك تشارلز، الذي التزم الصمت خلال الجزء الرسمي من المراسم، لم يخف تفاعله مع التعليق، إذ اكتفى بابتسامة عفوية بدت أقرب إلى "الحرج اللطيف"، في مشهد التقطته عدسات الإعلام وانتشر سريعا عبر المنصات الرقمية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، استعاد ترامب ذكرياته مع والدته ذات الأصول الاسكتلندية، مشيرا إلى شغفها بالعائلة المالكة البريطانية، ومتابعتها الدائمة لمراسمها عبر التلفزيون، قبل أن يوجه حديثه مباشرة إلى الملك قائلا: "كانت ترى أنك لطيف جدا".

حين تتراجع البروتوكولات أمام اللحظة الإنسانية

رغم الطابع الرسمي للزيارة، التي تعد جزءا من جولة دولة تهدف لتعزيز العلاقات بين لندن وواشنطن، فإن هذه اللحظة الطريفة عكست جانبا مختلفا من الدبلوماسية، حيث تختلط السياسة بالقصص الشخصية.

وينظر إلى مثل هذه المواقف على أنها تكسر الحواجز التقليدية بين القادة، وتمنح الجمهور لمحة إنسانية نادرة، بعيدا عن الخطابات الرسمية والبيانات الدبلوماسية.
مادة إعلامية جذابة

سرعان ما تحولت هذه اللقطة إلى مادة إعلامية جذابة، تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل، باعتبارها مثالا على كيفية تحول المجاملات الشخصية إلى "خبر خفيف" قادر على جذب الانتباه وسط زخم الأخبار السياسية.

وفي وقت تهيمن فيه القضايا الجيوسياسية على تغطية زيارة الملك، من خطابه أمام الكونغرس إلى الملفات الدولية، جاءت هذه اللحظة لتقدم زاوية مختلفة، تبرز كيف يمكن لتفصيلة صغيرة أن تتصدر المشهد.

دبلوماسية الابتسامة

تعكس هذه الواقعة ما يعرف بـ"القوة الناعمة" في العلاقات الدولية، حيث تلعب التفاصيل الإنسانية، مثل المزاح والذكريات الشخصية، دورا في تلطيف الأجواء السياسية.

وبينما حملت زيارة الملك تشارلز رسائل سياسية واستراتيجية، فإن لحظة "الإحراج الملكي" أظهرت جانبا آخر من الدبلوماسية: ذلك الذي يبنى على الابتسامة.. ويصنع عناوين لا تقل انتشارا عن السياسة نفسها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عقب حادثة واشنطن.. كيف علّق ترامب على رد فعل زوجته؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق الرئيس عون على وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق وزير الخارجية الإسرائيليّة على طرد السفير الإيرانيّ في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24

