بعد تسميته.. هذه اول رسالة اميركية لرئيس الوزراء العراقي الجديد

رحبت السفارة الأميركية في بتسمية رئيس الوزراء علي الزيدي.



كما أعربت السفارة في بيان اليوم الأربعاء عن أملها بتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات جميع لدعم مستقبل أكثر إشراقاً وسلاماً. وأعلنت تضامنها مع الشعب الساعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في صون سيادة ، وتعزيز الأمن لدحر الإرهاب، وبناء مستقبل مزدهر يحقق فوائد ملموسة للأميركيين والعراقيين.

وكان الرئيس العراقي آميدي كلف يوم الاثنين الماضي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، إثر إعلان الإطار التنسيقي، وهو الكتلة الأكبر في ، "تنازل" عن السعي للعودة إلى رئاسة الوزراء، بعدما قوبل ترشيحه في وقت سابق من هذا العام، بمعارضة أميركية حازمة، فضلاً عن تنازل رئيس الوزراء الحالي .