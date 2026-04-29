مسؤول باكستاني: نعمل على تضييق الفجوات بين طهران وواشنطن

رغم تعثر المفاوضات الأميركية مؤخراً تتوقع باكستان أن تتلقى من مقترحاً معدلا لإنهاء الحرب، خلال الأيام المقبلة، بعدما أشار الرئيس الأميركي إلى أنه لن يقبل النسخة الأخيرة من المقترح .



فيما كشف مسؤول إيراني أن قد تلعب دور الضامن لأي اتفاق محتمل مع أميركا.

بالتزامن أكد مسؤول باكستاني رفيع اليوم الأربعاء أن بلاده تعمل على تضييق الفجوات بين الطرفين الأميركي والإيراني.



كما شدد على أن جهود الوساطة لم تتوقف، وفق ما نقلت وسائل إعلام باكستانية.