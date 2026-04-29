|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

القضاء الأميركي يتهم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق بتهديد حياة ترامب.. صورة ورطته

Lebanon 24
29-04-2026 | 03:12
القضاء الأميركي يتهم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق بتهديد حياة ترامب.. صورة ورطته
وجّه القضاء الأميركي الاتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي بتهمة تهديد حياة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعود قرار الاتهام الصادر عن هيئة محلفين كبرى في ولاية كارولاينا الشمالية إلى منشور على إنستغرام لكومي البالغ 65 عاما في أيار من العام 2025، والذي أظهر الأرقام "86 47" مكتوبة بأصداف بحر.

وأوضح القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش أمس الثلاثاء أن كومي يواجه تهمة تتعلق بـ"التهديد عمدا بقتل رئيس الولايات المتحدة وإلحاق الأذى الجسدي به" وتهمة أخرى تتعلق بتهديد عابر للولايات. وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن عشر سنوات كحد أقصى، وفق ما نقلت "فرانس برس".

كما أردف قائلا "أعتقد أنه من الإنصاف القول إن تهديد حياة أي شخص أمر خطير وقد يُعد جريمة.. ولن تتسامح وزارة العدل مطلقا مع تهديد حياة رئيس الولايات المتحدة".

وفيما لم تعرف خلفية تلك الأرقام ودلالاتها، أشار ترامب حينها في مقابلة مع فوكس نيوز وقتها إلى أن الرقم "86" كان يشير إلى كلمة عامية تعني القتل وأن "47" كانت إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين. وأضاف "لقد كان يعلم تماما ما يعنيه ذلك. كان ذلك يعني الاغتيال".

بينما اعتذر كومي وقتها عن منشوره وقال إنه "لم يدرك أن بعض الأشخاص يربطون تلك الأرقام بالعنف". وأضاف "لم يخطر ببالي ذلك أبدا، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".

أما أمس الثلاثاء فرد كومي بلا مبالاة على الاتهامات وتعهد مواجهتها. وقال في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "حسنا، لقد عادوا هذه المرة بشأن صورة لأصداف بحرية على شاطئ في ولاية كارولاينا الشمالية قبل عام، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد". وتابع قائلاً "ما زلت بريئا، وما زلت غير خائف، وما زلت أؤمن باستقلال القضاء الفدرالي، فلنذهب إذا".
 
