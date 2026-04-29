واشنطن تضرب "شبكة الظل" الإيرانية ماليا

29-04-2026 | 03:54
واشنطن تضرب شبكة الظل الإيرانية ماليا
في تصعيد جديد يعكس تحول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة الاقتصاد والمال، أعلنت واشنطن عن حزمة عقوبات واسعة تستهدف شبكات مالية موازية لطهران، في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تعود إلى الواجهة بقوة.


التحرك الأميركي لم يعد يقتصر على النفط أو البنوك التقليدية، بل امتد إلى العملات الرقمية والشبكات المالية غير الرسمية، في محاولة لقطع شرايين التمويل التي تعتمد عليها إيران في تجاوز العقوبات.
شبكات الظل تحت المجهر

وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، شملت العقوبات عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بما يعرف بـ"الشبكات المصرفية الموازية"، والتي يُعتقد أنها ساعدت إيران على نقل مليارات الدولارات خارج النظام المالي العالمي.

وتعتمد هذه الشبكات على شركات واجهة وتحويلات معقدة عبر دول مختلفة، ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة، ويمنح طهران قدرة على الالتفاف على القيود الدولية.

العملات الرقمية

في خطوة لافتة، استهدفت واشنطن أيضًا محافظ عملات رقمية مرتبطة بإيران، حيث تم تجميد نحو 344 مليون دولار من الأصول الرقمية، في واحدة من أكبر عمليات التجميد المرتبطة بدولة.

وتشير تقارير إلى أن إيران كثفت استخدام العملات الرقمية في السنوات الأخيرة كأداة للالتفاف على العقوبات، مستفيدة من صعوبة الرقابة على هذا النوع من المعاملات.

التصعيد الأميركي لم يتوقف عند العملات الرقمية، بل شمل أيضا شبكات تهريب النفط والشحن البحري، بما في ذلك شركات وسفن مرتبطة بتصدير النفط الإيراني، خاصة نحو آسيا.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص عائدات إيران النفطية، التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الدولة، إضافة إلى الحد من قدرتها على تمويل حلفائها في المنطقة.

الضغط الأقصى استراتيجية متجددة

تأتي هذه الخطوات ضمن ما تصفه الإدارة الأميركية بـ"حملة الضغط الأقصى"، التي تهدف إلى:

عزل إيران ماليا
تقليص مواردها الاقتصادية
الحد من نفوذها الإقليمي
وتشير تقارير إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف البنية التحتية المالية بالكامل، من البنوك إلى العملات الرقمية وشبكات التجارة غير الرسمية.
مواضيع ذات صلة
أميركا تعترض سفينة من "أسطول الظل" الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"جيشُ الظل" الإيراني.. كيف تدير طهران معاركها عبر "سلاح الإنترنت"؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: عقوبات النفط الإيراني تفكك أسطول الظل
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو وضع إيران الآن؟ شبكة "CNN" تكشف الكثير
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24

