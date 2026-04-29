تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
ما هو سر هدية الملك تشارلز إلى ترامب؟
Lebanon 24
29-04-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخلل العشاء الذي أقيم في البيت الأبيض مساء أمس على شرف الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، العديد من محطات المزاح فضلاً عن تبادل الهدايا مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
فقد قدم الضيف
البريطاني
الرفيع هدية قيمة كناية عن جرس غواصة بريطانية قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، في لفتة تحمل دلالة تاريخية ودبلوماسية مهمة، تذكر بالتحالف الوثيق بين بريطانيا وأميركا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث خدمت الغواصة جنباً إلى جنب مع القوات المتحالفة في المحيط الهادئ.
إذ يعود هذا الجرس للسفينة HMS Trump، وهي غواصة بريطانية من الفئة (T-class) أُطلقت عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.
إلا أن ما يميزها يكمن في كونها صاحبة "آخر ضربة ناجحة" في الحرب العالمية الثانية؛ إذ أغرقت آخر سفينة معادية قبل استسلام اليابان ب 10 أيام فقط.
كما أنها السفينة الوحيدة في تاريخ البحرية الملكية
البريطانية
التي حملت اسم "Trump"، وهو اسم عائلة قديم في بريطانيا يعني الانتصار أو البوق، ويتماشى مع اسم عائلة الرئيس الأميركي.
وقد قدم الملك البريطاني للرئيس الأميركي جرس السفينة الأصلي كهدية رمزية، تدل على "النهايات الظافرة" والتعاون الأمني المستمر.
إلى جانب ذلك، ردّ الملك تشارلز الثالث بالمثل على تصريحات سابقة لترامب، فقال ممازحا خلال مأدبة العشاء الرسمية إنه لولا البريطانيون لكان الأميركيون يتكلمون
الفرنسية
.
وبينما تبادل العاهل البريطاني والرئيس الأميركي النكات خلال كلمتيهما في حفل العشاء، أشار تشارلز إلى تصريحات سابقة لترامب استهدفت الحلفاء
الأوروبيين
الذين يتهمهم بالاعتماد على بلاده في الدفاع منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ممازحا "لقد قلتَ مؤخرا سيادة الرئيس، بأنه لولا
الولايات المتحدة
لكانت الدول الأوروبية تتكلم الألمانية. أجرؤ على القول إنه لولانا، لكنتم تتكلّمون الفرنسية".
وكان الملك يقصد بذلك مواقع ذات أصول بريطانية وفرنسية في أميركا الشمالية، شهدت صراعا بين القوتين الاستعماريتين المتنافستين السابقتين للسيطرة على القارة قبل استقلال الولايات المتحدة قبل 250 عاما.
لكن كلمة تشارلز الثالث عكست أجواء ودية، إذ أثنى على غرار
ترامب
نفسه على "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن، رغم التوترات المرتبطة بالحرب في
إيران
.
يشار إلى أن ترامب كان أعلن خلال قمة دافوس في كانون الثاني الماضي إنه لولا المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، "لكنتم تتكلمون الألمانية وقليلا من اليابانية".
مواضيع ذات صلة
"ليس ملكي"...هذا ما حصل مع الملك تشارلز والملكة كاميلا
Lebanon 24
"ليس ملكي"...هذا ما حصل مع الملك تشارلز والملكة كاميلا
29/04/2026 14:22:28
29/04/2026 14:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من أبرز أثرياء بريطانيا... ما سرّ ثروة الملك تشارلز؟
Lebanon 24
من أبرز أثرياء بريطانيا... ما سرّ ثروة الملك تشارلز؟
29/04/2026 14:22:28
29/04/2026 14:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قصر بكنغهام: نجري مناقشات بشأن زيارة الملك تشارلز لأميركا بعد اطلاق النار
Lebanon 24
قصر بكنغهام: نجري مناقشات بشأن زيارة الملك تشارلز لأميركا بعد اطلاق النار
29/04/2026 14:22:28
29/04/2026 14:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهام هاري باستخدام أطفاله كأداة ضغط ضدّ والده الملك تشارلز
Lebanon 24
إتّهام هاري باستخدام أطفاله كأداة ضغط ضدّ والده الملك تشارلز
29/04/2026 14:22:28
29/04/2026 14:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البريطانية
الأوروبيين
كان الملك
البريطاني
الفرنسية
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في لندن... حادث أمنيّ داخل حيّ يهوديّ
Lebanon 24
في لندن... حادث أمنيّ داخل حيّ يهوديّ
07:18 | 2026-04-29
29/04/2026 07:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في إيران.. قرار جديد بشأن الانترنت وهذا مضمونه
Lebanon 24
في إيران.. قرار جديد بشأن الانترنت وهذا مضمونه
07:10 | 2026-04-29
29/04/2026 07:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من خيار على الطاولة الاميركية.. هل تعود واشنطن الى الحرب أم تعلن النصر؟
Lebanon 24
أكثر من خيار على الطاولة الاميركية.. هل تعود واشنطن الى الحرب أم تعلن النصر؟
07:00 | 2026-04-29
29/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تساقط برد بحجم كرة "البيسبول" في أميركا
Lebanon 24
بالفيديو... تساقط برد بحجم كرة "البيسبول" في أميركا
06:49 | 2026-04-29
29/04/2026 06:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إقتصاديّة كبيرة... الريال الإيراني في أدنى مستوياته مقابل الدولار
Lebanon 24
ضربة إقتصاديّة كبيرة... الريال الإيراني في أدنى مستوياته مقابل الدولار
06:47 | 2026-04-29
29/04/2026 06:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
28/04/2026 10:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
08:12 | 2026-04-28
28/04/2026 08:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
05:17 | 2026-04-29
29/04/2026 05:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
Lebanon 24
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
08:03 | 2026-04-28
28/04/2026 08:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
23:24 | 2026-04-28
28/04/2026 11:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:18 | 2026-04-29
في لندن... حادث أمنيّ داخل حيّ يهوديّ
07:10 | 2026-04-29
في إيران.. قرار جديد بشأن الانترنت وهذا مضمونه
07:00 | 2026-04-29
أكثر من خيار على الطاولة الاميركية.. هل تعود واشنطن الى الحرب أم تعلن النصر؟
06:49 | 2026-04-29
بالفيديو... تساقط برد بحجم كرة "البيسبول" في أميركا
06:47 | 2026-04-29
ضربة إقتصاديّة كبيرة... الريال الإيراني في أدنى مستوياته مقابل الدولار
06:44 | 2026-04-29
آخر تقرير إسرائيلي.. ماذا فعلت إيران بعد "وقف إطلاق النار" مع أميركا؟
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 14:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 14:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 14:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24