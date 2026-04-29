ما هو سر هدية الملك تشارلز إلى ترامب؟

تخلل العشاء الذي أقيم في البيت الأبيض مساء أمس على شرف الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، العديد من محطات المزاح فضلاً عن تبادل الهدايا مع الرئيس الأميركي .



فقد قدم الضيف الرفيع هدية قيمة كناية عن جرس غواصة بريطانية قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، في لفتة تحمل دلالة تاريخية ودبلوماسية مهمة، تذكر بالتحالف الوثيق بين بريطانيا وأميركا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث خدمت الغواصة جنباً إلى جنب مع القوات المتحالفة في المحيط الهادئ.

إذ يعود هذا الجرس للسفينة HMS Trump، وهي غواصة بريطانية من الفئة (T-class) أُطلقت عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.



إلا أن ما يميزها يكمن في كونها صاحبة "آخر ضربة ناجحة" في الحرب العالمية الثانية؛ إذ أغرقت آخر سفينة معادية قبل استسلام اليابان ب 10 أيام فقط.



كما أنها السفينة الوحيدة في تاريخ البحرية الملكية التي حملت اسم "Trump"، وهو اسم عائلة قديم في بريطانيا يعني الانتصار أو البوق، ويتماشى مع اسم عائلة الرئيس الأميركي.



وقد قدم الملك البريطاني للرئيس الأميركي جرس السفينة الأصلي كهدية رمزية، تدل على "النهايات الظافرة" والتعاون الأمني المستمر.

إلى جانب ذلك، ردّ الملك تشارلز الثالث بالمثل على تصريحات سابقة لترامب، فقال ممازحا خلال مأدبة العشاء الرسمية إنه لولا البريطانيون لكان الأميركيون يتكلمون .



وبينما تبادل العاهل البريطاني والرئيس الأميركي النكات خلال كلمتيهما في حفل العشاء، أشار تشارلز إلى تصريحات سابقة لترامب استهدفت الحلفاء الذين يتهمهم بالاعتماد على بلاده في الدفاع منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ممازحا "لقد قلتَ مؤخرا سيادة الرئيس، بأنه لولا لكانت الدول الأوروبية تتكلم الألمانية. أجرؤ على القول إنه لولانا، لكنتم تتكلّمون الفرنسية".

وكان الملك يقصد بذلك مواقع ذات أصول بريطانية وفرنسية في أميركا الشمالية، شهدت صراعا بين القوتين الاستعماريتين المتنافستين السابقتين للسيطرة على القارة قبل استقلال الولايات المتحدة قبل 250 عاما.



لكن كلمة تشارلز الثالث عكست أجواء ودية، إذ أثنى على غرار نفسه على "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن، رغم التوترات المرتبطة بالحرب في .



يشار إلى أن ترامب كان أعلن خلال قمة دافوس في كانون الثاني الماضي إنه لولا المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، "لكنتم تتكلمون الألمانية وقليلا من اليابانية".