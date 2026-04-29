أوروبا تذكّر: هذه شروطنا لأي اتفاق مع إيران

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن "أي اتفاق سلام يجب أن يعالج البرنامج والصواريخ الباليستية".

كما أضافت في خطاب أمام اليوم الأربعاء أن يتطلع إلى نهاية الحرب ضد بصفة مستدامة. وأكدت أن "حل الأزمة يتوقف على شرط استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز"

هذا، وحذرت من أن "تداعيات الحرب في قد تؤثر على الأمن الاقتصادي في ". وقالت: "حرب إيران ليست بعيدة ولا عبثية حيث تؤثر مباشرة على أمن وحياتهم اليومية".



كذلك أوضحت أن كلفة فواتير واردات الطاقة الأوروبية ارتفعت بنحو 27 مليار بسبب الحرب.



وقف النار

إلى ذلك، شددت على وجوب أن يصمد وقف إطلاق النار في إيران ولبنان عبر المساعي الدبلوماسية



كما أكدت أن التعاون مع دول الخليج العربية ضرورة قصوى لاحتواء الأزمة.