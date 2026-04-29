أوروبا تذكّر: هذه شروطنا لأي اتفاق مع إيران

29-04-2026 | 04:25
أوروبا تذكّر: هذه شروطنا لأي اتفاق مع إيران
 شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن "أي اتفاق سلام يجب أن يعالج البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية".
كما أضافت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى نهاية الحرب ضد إيران بصفة مستدامة. وأكدت أن "حل الأزمة يتوقف على شرط استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز"
هذا، وحذرت من أن "تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤثر على الأمن الاقتصادي في أوروبا". وقالت: "حرب إيران ليست بعيدة ولا عبثية حيث تؤثر مباشرة على أمن الأوروبيين وحياتهم اليومية".

كذلك أوضحت أن كلفة فواتير واردات الطاقة الأوروبية ارتفعت بنحو 27 مليار بسبب الحرب.

وقف النار
إلى ذلك، شددت على وجوب أن يصمد وقف إطلاق النار في إيران ولبنان عبر المساعي الدبلوماسية

كما أكدت أن التعاون مع دول الخليج العربية ضرورة قصوى لاحتواء الأزمة.
 
نتنياهو: نزع سلاح حزب الله شرط لأي اتفاق مع لبنان
مسؤول لبناني لرويترز: نحتاج إلى دور الولايات المتحدة كضامن لأي اتفاق محتمل مع إسرائيل
مسؤول إسرائيلي: شروط وقف النار الحالي مع لبنان أفضل بكثير من اتفاق نوفمبر 2024
نتنياهو: وافقنا على مفاوضات مباشرة مع لبنان بشرط نزع سلاح حزب الله واتفاق سلام مستدام
الاتحاد الأوروبي

الشرق الأوسط

الأوروبيين

البرلمان

دبلوماسي

الإيراني

الأوروبي

