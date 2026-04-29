|
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أوروبا تذكّر: هذه شروطنا لأي اتفاق مع إيران
Lebanon 24
29-04-2026
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن "أي اتفاق سلام يجب أن يعالج البرنامج
النووي
الإيراني
والصواريخ الباليستية".
كما أضافت في خطاب أمام
البرلمان
الأوروبي
اليوم الأربعاء أن
الاتحاد الأوروبي
يتطلع إلى نهاية الحرب ضد
إيران
بصفة مستدامة. وأكدت أن "حل الأزمة يتوقف على شرط استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز"
هذا، وحذرت من أن "تداعيات الحرب في
الشرق الأوسط
قد تؤثر على الأمن الاقتصادي في
أوروبا
". وقالت: "حرب إيران ليست بعيدة ولا عبثية حيث تؤثر مباشرة على أمن
الأوروبيين
وحياتهم اليومية".
كذلك أوضحت أن كلفة فواتير واردات الطاقة الأوروبية ارتفعت بنحو 27 مليار بسبب الحرب.
وقف النار
إلى ذلك، شددت على وجوب أن يصمد وقف إطلاق النار في إيران ولبنان عبر المساعي الدبلوماسية
كما أكدت أن التعاون مع دول الخليج العربية ضرورة قصوى لاحتواء الأزمة.
