|
عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي يمثل أمام الكونغرس
Lebanon 24
29-04-2026
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمثل
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أمام الكونغرس للإدلاء بإفادته الأولى بشأن الحرب في
إيران
، في وقت تتعثر فيه جهود إنهاء الصراع، وتتزايد الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس
دونالد ترامب
.
وتأتي هذه الجلسة في ظل انتقادات حادة من الحزبين
الجمهوري
والديمقراطي، بسبب ما وصفه مشرعون بغياب الشفافية وعدم تقديم إحاطات منتظمة حول تطورات الحرب، التي اندلعت أواخر شباط الماضي بضربات أميركية إسرائيلية مشتركة، حسب
وكالة فرانس برس
.
ومن المتوقع أن يواجه هيغسيث، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، أسئلة صعبة من لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، خصوصًا من
الديمقراطيين
الذين يطالبون بمحاسبته على إدارة النزاع.
كما تشمل الانتقادات أيضًا عدم العودة إلى الكونغرس قبل بدء العمليات العسكرية، رغم أن الدستور الأميركي يمنح السلطة التشريعية حق إعلان الحرب، ما أثار جدلًا دستوريًا وسياسيًا واسعًا.
هذا، وطالب عدد من النواب بفتح تحقيق في مقتل جنود أميركيين خلال الأيام الأولى من الحرب، وسط اتهامات للوزارة بتضليل الرأي العام بشأن ملابسات الهجمات.
مواضيع ذات صلة
تابع
قد يعجبك أيضاً
في لندن... حادث أمنيّ داخل حيّ يهوديّ
Lebanon 24
في لندن... حادث أمنيّ داخل حيّ يهوديّ
07:18 | 2026-04-29
29/04/2026 07:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في إيران.. قرار جديد بشأن الانترنت وهذا مضمونه
Lebanon 24
في إيران.. قرار جديد بشأن الانترنت وهذا مضمونه
07:10 | 2026-04-29
29/04/2026 07:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من خيار على الطاولة الاميركية.. هل تعود واشنطن الى الحرب أم تعلن النصر؟
Lebanon 24
أكثر من خيار على الطاولة الاميركية.. هل تعود واشنطن الى الحرب أم تعلن النصر؟
07:00 | 2026-04-29
29/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تساقط برد بحجم كرة "البيسبول" في أميركا
Lebanon 24
بالفيديو... تساقط برد بحجم كرة "البيسبول" في أميركا
06:49 | 2026-04-29
29/04/2026 06:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إقتصاديّة كبيرة... الريال الإيراني في أدنى مستوياته مقابل الدولار
Lebanon 24
ضربة إقتصاديّة كبيرة... الريال الإيراني في أدنى مستوياته مقابل الدولار
06:47 | 2026-04-29
29/04/2026 06:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
28/04/2026 10:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
08:12 | 2026-04-28
28/04/2026 08:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
05:17 | 2026-04-29
29/04/2026 05:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
Lebanon 24
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
08:03 | 2026-04-28
28/04/2026 08:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
23:24 | 2026-04-28
28/04/2026 11:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:18 | 2026-04-29
في لندن... حادث أمنيّ داخل حيّ يهوديّ
07:10 | 2026-04-29
في إيران.. قرار جديد بشأن الانترنت وهذا مضمونه
07:00 | 2026-04-29
أكثر من خيار على الطاولة الاميركية.. هل تعود واشنطن الى الحرب أم تعلن النصر؟
06:49 | 2026-04-29
بالفيديو... تساقط برد بحجم كرة "البيسبول" في أميركا
06:47 | 2026-04-29
ضربة إقتصاديّة كبيرة... الريال الإيراني في أدنى مستوياته مقابل الدولار
06:44 | 2026-04-29
آخر تقرير إسرائيلي.. ماذا فعلت إيران بعد "وقف إطلاق النار" مع أميركا؟
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 14:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 14:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 14:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
