وزير الدفاع الأميركي يمثل أمام الكونغرس

يمثل الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أمام الكونغرس للإدلاء بإفادته الأولى بشأن الحرب في ، في وقت تتعثر فيه جهود إنهاء الصراع، وتتزايد الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس .



وتأتي هذه الجلسة في ظل انتقادات حادة من الحزبين والديمقراطي، بسبب ما وصفه مشرعون بغياب الشفافية وعدم تقديم إحاطات منتظمة حول تطورات الحرب، التي اندلعت أواخر شباط الماضي بضربات أميركية إسرائيلية مشتركة، حسب .

ومن المتوقع أن يواجه هيغسيث، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، أسئلة صعبة من لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، خصوصًا من الذين يطالبون بمحاسبته على إدارة النزاع.



كما تشمل الانتقادات أيضًا عدم العودة إلى الكونغرس قبل بدء العمليات العسكرية، رغم أن الدستور الأميركي يمنح السلطة التشريعية حق إعلان الحرب، ما أثار جدلًا دستوريًا وسياسيًا واسعًا.



هذا، وطالب عدد من النواب بفتح تحقيق في مقتل جنود أميركيين خلال الأيام الأولى من الحرب، وسط اتهامات للوزارة بتضليل الرأي العام بشأن ملابسات الهجمات.