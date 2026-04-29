عربي-دولي

رسالة من السفارة الأميركية إلى رئيس الوزراء الغراقي المكلّف.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
29-04-2026 | 05:50
رسالة من السفارة الأميركية إلى رئيس الوزراء الغراقي المكلّف.. ماذا جاء فيها؟
عبرت السفارة الأميركية في بغداد عن تمنياتها بنجاح رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي في تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين.

وعبر حسابها على منصة إكس، كتبت السفارة الأميركية منشورًا جاء فيه: "تُعرب بعثة الولايات المتحدة في العراق عن أطيب تمنياتها إلى رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، في مساعيه لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات جميع العراقيين لدعم مستقبل أكثر إشراقا وسلاما".

وأضافت السفارة: "نعلن تضامننا مع الشعب العراقي الساعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق، وتعزيز الأمن لدحر الإرهاب، وبناء مستقبل مزدهر يحقق فوائد ملموسة للأميركيين والعراقيين".
 
وكان الرئيس العراقي نزار أميدي قد كلف الزيدي رسميا بتشكيل الحكومة، بعد اتفاق الكتلة النيابية الأكبر على ترشيحه، ليكون أمامه مهلة دستورية لتقديم تشكيلته الوزارية ونيل ثقة البرلمان. (سكاي نيوز عربية) 
