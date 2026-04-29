رسالة من السفارة الأميركية إلى رئيس الوزراء الغراقي المكلّف.. ماذا جاء فيها؟

وعبر حسابها على منصة إكس، كتبت السفارة الأميركية منشورًا جاء فيه: "تُعرب بعثة في عن أطيب تمنياتها إلى رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، في مساعيه لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات جميع العراقيين لدعم مستقبل أكثر إشراقا وسلاما".



وأضافت السفارة: "نعلن تضامننا مع الشعب العراقي الساعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق، وتعزيز الأمن لدحر الإرهاب، وبناء مستقبل مزدهر يحقق فوائد ملموسة للأميركيين والعراقيين".

وكان الرئيس العراقي أميدي قد كلف الزيدي رسميا بتشكيل الحكومة، بعد اتفاق الكتلة النيابية الأكبر على ترشيحه، ليكون أمامه مهلة دستورية لتقديم تشكيلته الوزارية ونيل ثقة . (سكاي نيوز عربية)