عربي-دولي

فرنسا تحث رعاياها على مغادرة مالي "في أقرب وقت ممكن"

29-04-2026 | 06:37
فرنسا تحث رعاياها على مغادرة مالي في أقرب وقت ممكن
حثت فرنسا رعاياها في مالي على مغادرة البلاد "في أقرب وقت ممكن" عقب هجمات منسقة وقعت مطلع الأسبوع، بما في ذلك في العاصمة باماكو، وذلك وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".


وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الوضع الأمني لا يزال متقلباً، وإنه ينبغي على المواطنين الفرنسيين البقاء في منازلهم والحد من تنقلاتهم واتباع تعليمات السلطات المحلية مع إبقاء أقاربهم على اطلاع على أحوالهم، إلى أن يغادروا البلاد.


وأوصى تحديث الوزارة بشأن نصائح السفر إلى البلد الواقع في غرب أفريقيا بعدم زيارة مالي.


وهاجمت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في غرب أفريقيا وجماعة انفصالية يهيمن عليها الطوارق القاعدة العسكرية الرئيسية في مالي والمنطقة القريبة من مطار باماكو في الهجمات التي وقعت يوم السبت، كما طردت القوات الروسية التي تدعم القوات الحكومية من بلدة كيدال الاستراتيجية في الشمال.
 

وتوعد زعيم الحكومة العسكرية في مالي أمس الثلاثاء "بتحييد" المسؤولين عن ذلك. 
Advertisement
