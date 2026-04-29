في إيران.. قرار جديد بشأن الانترنت وهذا مضمونه

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية
، فاطمة مهاجراني، الثلاثاء، أن المجلس الأعلى
للأمن القومي وافق على خطة مؤقتة تتيح للشركات الوصول إلى الإنترنت العالمي بقيود أقل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الأعمال خلال الأزمة، بعد أشهر من الحجب شبه الكامل للخدمة.
وقالت مهاجراني، وفق ما نقلته وكالة رويترز
، إن الخطة التي أُطلق عليها اسم "إنترنت
برو" تستهدف دعم النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أن القيود ستُرفع تدريجياً مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وبحسب مرصد "نت بلوكس" المتخصص في مراقبة الاتصال بالإنترنت، فإن معظم الإيرانيين لم يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت العالمي منذ نحو 60 يوماً، باستثناء فئات محدودة تعتمد على شبكات افتراضية خاصة مرتفعة التكلفة لتجاوز القيود.
وتعود بداية القيود إلى 8 كانون الثاني الماضي٬ خلال احتجاجات داخلية، قبل أن تخفف جزئياً في شباط الماضي، ثم تعود بشكل أكثر صرامة في 28 شباط الماضي٬ بالتزامن مع تصاعد حرب الولايات المتحدة
والاحتلال الإسرائيلي
على إيران
، وفق بيانات متقاطعة من تقارير رسمية ومؤسسات رصد دولية.