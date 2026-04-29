ألمانيا تكرّم عسكريين إسرائيليين لدورهم في منظومة "آرو-3"

ألمانيا تكرّم عسكريين إسرائيليين لدورهم في منظومة آرو-3
منح سلاح الجو الألماني عسكريين  إسرائيليين أوسمة رفيعة المستوى، صباح الأربعاء، تقديرًا لما اعتبرته برلين التزامًا من المؤسسة الدفاعية في تل أبيب بالجدول الزمني، لتسليم أول بطارية من منظومة الدفاعات الجوية "آرو-3" إلى سلاح الجو الألماني، وفق وسائل إعلام عبرية.


وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نقله موقع "واللا"، منح سلاح الجو الألماني الأوسمة للعسكريين، نظرًا لدورهما في إلحاق المنظومة الدفاعية إسرائيلية الصنع بالخدمة التشغيلية الأوَّلية في ألمانيا، بداية من ديسمبر/ كانون الأول 2025، وذلك ضمن أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ إسرائيل، تقترب في قيمتها من 6.7 مليار دولار، وفق البيان.

وتسلَّم العسكريان الإسرائيليان الأوسمة الألمانية خلال حفل أقيم في قاعدة القوات الجوية الألمانية.

وعن قيمة الأوسمة، أفاد موقع "واللا" بأنها من "أرفع الأنواط العسكرية في ألمانيا، وتُمنح للمدنيين وأفراد الجيوش الأجنبية في حالات استثنائية".

ولفت إلى أن ألمانيا أنشأت أنواط شرف الجيش الألماني في العام 1980، ويمنحها وزير الدفاع الاتحادي الألماني تقديرًا للخدمة المتميزة، أو الأعمال الشخصية الاستثنائية.

وفي حالات استثنائية، تُمنح الأنواط أيضًا للمواطنين والعسكريين الأجانب، الذين قدموا إسهامًا خاصًا للجيش الألماني.

وكانت إسرائيل وقعت على الصفقة الأكبر في تاريخها مع  ألمانيا في العام 2023، وتحمَّلت هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المصنعة لمنظومة اعتراض الصواريخ الباليستية "آرو- 3"، ومقاوليها الفرعيين، بما في ذلك شركات" إلبيت سيستيمز"، و"تومر"، و"رفائيل"، مسؤولية تنفيذ الصفقة، إلا أنه نظرًا لتوقيع العقد بين وزارتي الدفاع في برلين وتل أبيب، مُنحت الأوسمة لمسؤولي الوزارة الإسرائيلية، بحسب موقع "واللا".
