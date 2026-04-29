تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة رغم الجمود

Lebanon 24
29-04-2026 | 09:02
A-
A+

باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة رغم الجمود
باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة رغم الجمود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف استمرار الاتصالات مع إيران لتثبيت وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، في وقت تواجه المباحثات لإنهاء الحرب حالة من المراوحة.

يأتي ذلك مع إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها تدرس المقترحات الإيرانية الجديدة المتعلقة بفتح مضيق هرمز، بينما اعتبرت طهران أن واشنطن لم تعد في موقع يسمح لها بإملاء الشروط.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني الأربعاء، إن الاتصالات الدبلوماسية مع إيران ما زالت مستمرة، مشددًا على مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودعم مسار السلام في المنطقة.


وأوضح شريف، في خطاب خلال اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي، الأربعاء، أن باكستان "بدأت سلسلة طويلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 أبريل/ نيسان واستمرت 21 ساعة"، واصفًا تلك الجلسات بأنها جهود دبلوماسية مكثفة شارك فيها مسؤولون باكستانيون رفيعو المستوى، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زار باكستان خلال هذه الفترة، حيث عقد لقاءات مع المسؤولين الباكستانيين شملت محادثات مباشرة استمرت لساعتين، إلى جانب تحركات دبلوماسية تضمنت زيارات واتصالات متبادلة عبر عُمان وروسيا، ضمن مسار تشاوري مستمر.

وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن واشنطن تدرس اقتراحا إيرانيا جديدا في إطار المباحثات التي تتوسط فيها باكستان.

في حين رجحت شبكة "سي أن أن" الأمريكية ألا يوافق الرئيس دونالد ترامب على ما عرضته إيران، والذي أوردت تقارير أنه يشمل فتح المضيق ورفع الحصار عن الموانئ كخطوة أولى، وإرجاء البحث في نقاط خلافية أخرى إلى مراحل لاحقة.

مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإيرانية

سي أن أن

الإيراني

واشنطن

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24