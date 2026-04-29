باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة رغم الجمود

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف استمرار الاتصالات مع لتثبيت وقف إطلاق النار مع ، في وقت تواجه المباحثات لإنهاء الحرب حالة من المراوحة.



يأتي ذلك مع إعلان إدارة الرئيس أنها تدرس المقترحات الجديدة المتعلقة بفتح مضيق هرمز، بينما اعتبرت طهران أن لم تعد في موقع يسمح لها بإملاء الشروط.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني الأربعاء، إن الاتصالات الدبلوماسية مع إيران ما زالت مستمرة، مشددًا على مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودعم مسار السلام في المنطقة.





وأوضح شريف، في خطاب خلال اجتماع الفيدرالي، الأربعاء، أن باكستان "بدأت سلسلة طويلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 أبريل/ نيسان واستمرت 21 ساعة"، واصفًا تلك الجلسات بأنها جهود دبلوماسية مكثفة شارك فيها مسؤولون باكستانيون رفيعو المستوى، بحسب صفحة الرئاسة على " ".



وأضاف أن عباس عراقجي زار باكستان خلال هذه الفترة، حيث عقد لقاءات مع المسؤولين الباكستانيين شملت محادثات مباشرة استمرت لساعتين، إلى جانب تحركات دبلوماسية تضمنت زيارات واتصالات متبادلة عبر عُمان وروسيا، ضمن مسار تشاوري مستمر.



وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن واشنطن تدرس اقتراحا إيرانيا جديدا في إطار المباحثات التي تتوسط فيها باكستان.



في حين رجحت شبكة " " الأمريكية ألا يوافق الرئيس دونالد على ما عرضته إيران، والذي أوردت تقارير أنه يشمل فتح المضيق ورفع الحصار عن الموانئ كخطوة أولى، وإرجاء البحث في نقاط خلافية أخرى إلى مراحل لاحقة.





Advertisement