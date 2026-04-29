تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أزمة مضيق هرمز تعمّق الجدل داخل الولايات المتحدة

Lebanon 24
29-04-2026 | 09:11
A-
A+

أزمة مضيق هرمز تعمّق الجدل داخل الولايات المتحدة
أزمة مضيق هرمز تعمّق الجدل داخل الولايات المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُدلي  وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الأربعاء، بإفادته الأولى أمام الكونغرس بشأن حرب إيران، في وقت تراوح فيه المباحثات الرامية إلى إنهاء النزاع مكانها، وسط استمرار الإغلاق المزدوج الأمريكي والإيراني لمضيق هرمز.

وسيواجه هيغسيث، إلى جانب دان كاين، أسئلة أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، في ظل تعرضه لانتقادات حادة من المعارضة الديمقراطية، بحسب "فرانس برس".

ومنذ اندلاع الحرب مع الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولى على إيران في 28 شباط، يوجه برلمانيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي انتقادات للإدارة الأمريكية لعدم تقديمها إحاطات منتظمة للكونغرس، رغم العرف القائم بإطلاع أعضائه على المعلومات المصنفة ضمن "سرية الدفاع".

ومن المتوقع أن يواجه هيغسيث، الذي يُعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في إدارة دونالد ترامب، استجوابات حادة من الديمقراطيين، خصوصاً مع تنامي التداعيات الاقتصادية للحرب عالمياً، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت النائبة الديمقراطية ماغي غودلاندر: "أخيراً سيمثل الوزير هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة هذا الأسبوع، وقد حان الوقت لمساءلته حول حرب أُطلقت اختيارياً".

وأفاد معاونون في الكونغرس لشبكة "إيه بي سي" بأن جلسة الاستماع ستشهد تركيزاً على قضايا سقوط ضحايا مدنيين، والاستعدادات الأمريكية لمواجهة أي رد إيراني، إلى جانب استراتيجية البنتاغون في إدارة النزاع.

وشهدت تصريحات الرئيس وإدارته تباينا واضحا بشأن أهداف الحرب وآليات إنهائها.

وفي سياق متصل، لا تزال المباحثات لإنهاء الحرب تراوح مكانها، مع إعلان واشنطن أنها تدرس مقترحات إيرانية جديدة تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.

وكانت إيران قد أغلقت فعلياً هذا الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي قبل شهرين، فيما فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، ما جعل مستقبل الملاحة في المنطقة محور تجاذب رئيسي.

وتثير إدارة هيغسيث للحرب استياء الديمقراطيين، الذين أطلقوا 6 محاولات لإقالته دون أن يكون لها أفق نجاح.

كما يوجه عدد من البرلمانيين، بينهم جمهوريون، انتقادات للإدارة لعدم العودة إلى الكونغرس قبل شن الحرب، رغم أن الدستور يمنحه وحده سلطة إعلانها رسميا.


وفشل الديمقراطيون مراراً في تمرير قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس العسكرية في إيران.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: الولايات المتحدة تنقل معدات متخصصة لإزالة الألغام التي زُرعت في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو لنيوزماكس: هناك حلول عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز تقودها الولايات المتحدة لكن لن أتطرق لها
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: مستشارون بريطانيون يساعدون الولايات المتحدة في وضع خيارات لإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: إسرائيل والولايات المتحدة تكثفان هجماتهما على إيران لإجبارها على فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-04-29
Lebanon24
11:08 | 2026-04-29
Lebanon24
10:52 | 2026-04-29
Lebanon24
10:39 | 2026-04-29
Lebanon24
10:26 | 2026-04-29
Lebanon24
10:05 | 2026-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24