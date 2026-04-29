بوتين يستقبل رئيس الكونغو في الكرملين

أعلن الرئيس خلال محادثات مع رئيس الكونغو ديني ساسو-نغيسو في الكرملين اليوم أنه سيتم خلال هذه الزيارة توقيع خطة عمل مشتركة بين وبرازفيل.

وقال: "هناك الكثير من العمل ومن المقرر التوقيع خلال زيارتكم على خطة عمل مشتركة للسنوات المقبلة في المجال الاقتصادي".

وأضاف: "أريد أن أهنئكم بنتائج الانتخابات. ومن دواعي سرورنا الكبير أنكم اخترتم بعد أداء اليمين الدستورية كأول دولة أجنبية تزورونها".



كما دعا ساسو-نغيسو إلى حضور القمة الثالثة لروسيا وإفريقيا التي ستعقد الخريف المقبل في موسكو.



وخاطب بوتين نظيره قائلا: "نحن ممتنون لكم لمشاركتكم النشطة في قمم روسيا وإفريقيا. نستعد خريف هذا العام للقمة الثالثة. ونعول على مشاركتكم الشخصية وندعوكم إلى موسكو".



وقال: "لدينا جيدة في تطوير علاقاتنا في مجالات متعددة. فيما يتعلق بالاقتصاد، فهذا يشمل الاستكشاف الجيولوجي والطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة وبعض المجالات الأخرى".



وتابع: "شركاتنا تعرب عن استعدادها ورغبتها في العمل في بلدكم، وذلك في المقام الأول لأن الوضع السياسي مستقر لديكم، وهذا يخلق آفاقا جيدة للأعمال التجارية".



وأضاف: "أود أيضا أن ألفت إلى التعاون الإنساني وأعني بذلك تدريب الكوادر في المقام الأول: تم تدريب 8 آلاف متخصص لبلدكم في روسيا خلال السنوات السابقة، ويواصل حاليا 850 شابا وشابة تعليمهم في روسيا".



، شكر ساسو-نغيسو نظيره الروسي على حفاوة الاستقبال وقال: "نعتقد أن جميع الظروف تجمعت بشكل إيجابي لكي نتمكن من تطوير مشاريع مشتركة، وتسريع تنفيذ البرنامج الذي تم وضعه بشكل مشترك".



وأضاف: "كما قلت سابقا، قمنا بهذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات بين بلدينا إنها تتطور منذ عدة عقود.. روابط تضامن وتعاون تجمعنا في جميع المسارات".



وتابع: "نبحث الآن مشاريع جديدة يمكن تطويرها بدعم من روسيا دون أن ننسى المهام ذات الأولوية التي تحدثتم عنها للتو".



وعبر عن ثقته بأن "قمة روسيا وإفريقيا التي ستعقد في أكتوبر القادم في موسكو، ستكلل بالنجاح أيضا". (روسيا اليوم)