بوتين يستقبل رئيس الكونغو في الكرملين

29-04-2026 | 09:56
بوتين يستقبل رئيس الكونغو في الكرملين
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس الكونغو ديني ساسو-نغيسو في الكرملين اليوم أنه سيتم خلال هذه الزيارة توقيع خطة عمل مشتركة بين موسكو وبرازفيل.
 
وقال: "هناك الكثير من العمل ومن المقرر التوقيع خلال زيارتكم على خطة عمل مشتركة للسنوات المقبلة في المجال الاقتصادي".
 
وأضاف: "أريد أن أهنئكم بنتائج الانتخابات. ومن دواعي سرورنا الكبير أنكم اخترتم روسيا بعد أداء اليمين الدستورية كأول دولة أجنبية تزورونها".

كما دعا بوتين ساسو-نغيسو إلى حضور القمة الثالثة لروسيا وإفريقيا التي ستعقد الخريف المقبل في موسكو.

وخاطب بوتين نظيره قائلا: "نحن ممتنون لكم لمشاركتكم النشطة في قمم روسيا وإفريقيا. نستعد خريف هذا العام للقمة الثالثة. ونعول على مشاركتكم الشخصية وندعوكم إلى موسكو".

وقال: "لدينا آفاق جيدة في تطوير علاقاتنا في مجالات متعددة. فيما يتعلق بالاقتصاد، فهذا يشمل الاستكشاف الجيولوجي والطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة وبعض المجالات الأخرى".

وتابع: "شركاتنا تعرب عن استعدادها ورغبتها في العمل في بلدكم، وذلك في المقام الأول لأن الوضع السياسي مستقر لديكم، وهذا يخلق آفاقا جيدة للأعمال التجارية".

وأضاف: "أود أيضا أن ألفت إلى التعاون الإنساني وأعني بذلك تدريب الكوادر في المقام الأول: تم تدريب 8 آلاف متخصص لبلدكم في روسيا خلال السنوات السابقة، ويواصل حاليا 850 شابا وشابة تعليمهم في روسيا".

من جهته، شكر ساسو-نغيسو نظيره الروسي على حفاوة الاستقبال وقال: "نعتقد أن جميع الظروف تجمعت بشكل إيجابي لكي نتمكن من تطوير مشاريع مشتركة، وتسريع تنفيذ البرنامج الذي تم وضعه بشكل مشترك".

وأضاف: "كما قلت سابقا، قمنا بهذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات بين بلدينا إنها تتطور منذ عدة عقود.. روابط تضامن وتعاون تجمعنا في جميع المسارات".

وتابع: "نبحث الآن مشاريع جديدة يمكن تطويرها بدعم من روسيا دون أن ننسى المهام ذات الأولوية التي تحدثتم عنها للتو".

وعبر عن ثقته بأن "قمة روسيا وإفريقيا التي ستعقد في أكتوبر القادم في موسكو، ستكلل بالنجاح أيضا". (روسيا اليوم) 
الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
الكرملين: بوتين أكد للرئيس الإيراني ومجتبى خامنئي أن موسكو تظل شريكا موثوقا لطهران
الكرملين: محادثة بوتين وترامب بشأن إيران لا تشير حتى الآن إلى أن الرئيس الروسي أصبح وسيطا
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ويبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي
