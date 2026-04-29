عملية طعن في لندن تتحول إلى ملف إرهابي.. وإسرائيل تطالب بحماية اليهود

أعلنت الشرطة ، الأربعاء، أنها تتعامل مع حادث طعن رجلين في شمال بوصفه هجوماً إرهابياً، مشيرة إلى أنها تحقق في ما إذا كان الاعتداء قد استهدف اليهود بشكل متعمد.



وقال رئيس شرطة في : "نعلن رسمياً أنها واقعة إرهابية، ونبحث ما إذا كانت تستهدف اليهود".



وكانت منظمة أمنية قد أعلنت توقيف رجل بعد الحادث الذي وقع في منطقة غولدرز غرين شمال لندن، وهي منطقة تضم عدداً كبيراً من السكان اليهود.



وقالت منظمة "شومريم" عبر منصة "إكس" إن رجلاً شوهد وهو يركض حاملاً سكيناً ويحاول مهاجمة سكان يهود، قبل أن يتمكن أحد عناصرها من احتجازه.



وأضافت أن الشرطة حضرت إلى المكان واستخدمت مسدساً صاعقاً للسيطرة على المشتبه به.



وفي ، طالب رئيس الوزراء الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات لحماية اليهود، فيما دعا الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى خطوات عاجلة وفورية بعد الحادث.

