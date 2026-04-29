عربي-دولي
عملية طعن في لندن تتحول إلى ملف إرهابي.. وإسرائيل تطالب بحماية اليهود
Lebanon 24
29-04-2026
|
11:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة
البريطانية
، الأربعاء، أنها تتعامل مع حادث طعن رجلين في شمال
لندن
بوصفه هجوماً إرهابياً، مشيرة إلى أنها تحقق في ما إذا كان الاعتداء قد استهدف اليهود بشكل متعمد.
وقال رئيس شرطة
مكافحة الإرهاب
في
بريطانيا
: "نعلن رسمياً أنها واقعة إرهابية، ونبحث ما إذا كانت تستهدف اليهود".
وكانت منظمة أمنية
يهودية
قد أعلنت توقيف رجل بعد الحادث الذي وقع في منطقة غولدرز غرين شمال لندن، وهي منطقة تضم عدداً كبيراً من السكان اليهود.
وقالت منظمة "شومريم" عبر منصة "إكس" إن رجلاً شوهد وهو يركض حاملاً سكيناً ويحاول مهاجمة سكان يهود، قبل أن يتمكن أحد عناصرها من احتجازه.
وأضافت أن الشرطة حضرت إلى المكان واستخدمت مسدساً صاعقاً للسيطرة على المشتبه به.
وفي
إسرائيل
، طالب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات لحماية اليهود، فيما دعا الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى خطوات عاجلة وفورية بعد الحادث.
مكتب نتنياهو: نطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات لحماية اليهود بعد حادثة الطعن في لندن ونتوقع منها فعل ذلك
مكتب نتنياهو: نطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات لحماية اليهود بعد حادثة الطعن في لندن ونتوقع منها فعل ذلك
رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية: نعلن رسميا أن واقعة الطعن في لندن عمل إرهابي
رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية: نعلن رسميا أن واقعة الطعن في لندن عمل إرهابي
مدير شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: حادث الطعن شمالي لندن هو عمل إرهابي
مدير شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: حادث الطعن شمالي لندن هو عمل إرهابي
الشرطة البريطانية: القبض على رجل بعد طعن شخصين في شمال لندن
الشرطة البريطانية: القبض على رجل بعد طعن شخصين في شمال لندن
القبض على ضابط سوري سابق متهم بالضلوع في "مجزرة الكيماوي" بالغوطة الشرقية
القبض على ضابط سوري سابق متهم بالضلوع في "مجزرة الكيماوي" بالغوطة الشرقية
14:23 | 2026-04-29
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لعناصر "الحزب": أعذر من أنذر
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لعناصر "الحزب": أعذر من أنذر
اتصال بين ترامب وبوتين.. هذا ما دار بين الرئيسين
اتصال بين ترامب وبوتين.. هذا ما دار بين الرئيسين
ترامب: أحب لبنان.. وهذا ما طلبه من نتنياهو
ترامب: أحب لبنان.. وهذا ما طلبه من نتنياهو
محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين في أبوظبي
محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين في أبوظبي
