ترامب عن منشآت النفط الإيرانية: ستنفجر!

قال الرئيس الأميركي إن بلاده ستبقي الحصار البحري على ، إلى حين موافقة على اتفاق يعالج المخاوف الأميركية بشأن برنامجها .مشددا على أنه لم يصدر أي أوامر باستئناف العمليات العسكرية على إيران.



ونقل موقع "أكسيوس" عن قوله إن الحصار أكثر فعالية من القصف، معتبراً أنه يشكل أداة الضغط الأساسية على إيران في المرحلة الحالية.



وأكد ترامب أن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، مشيراً إلى أن الوضع سيصبح أكثر سوءاً بالنسبة إليها إذا استمرت في رفض الاتفاق.



وأضاف أن الإيرانيين يريدون تسوية ورفع الحصار لأنهم لم يعودوا قادرين على تصدير ، لكنه شدد على أنه لا يريد رفع الضغط قبل الحصول على اتفاق يلبي مطالب .



وبحسب "أكسيوس"، يرى ترامب أن الحصار هو مصدر الضغط لديه، لكنه سيبحث خيار العمل العسكري إذا لم تستجب إيران.



كما قال ترامب إن منشآت تخزين النفط وخطوط الأنابيب في إيران تقترب من مرحلة خطيرة، في ظل تعثر الصادرات واستمرار الضغط على البنية النفطية، حيث قال:" منشآت تخزين النفط وخطوط الأنابيب في إيران تقترب من الانفجار بسبب توقف التصدير".

