كم سيستمر حصار إيران البحري؟

وقال المسؤول إن الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء، تناول الإجراءات التي اتخذها لتهدئة أسواق النفط العالمية، إضافة إلى خطوات يمكن اعتمادها لمواصلة الحصار الحالي والحد من انعكاساته على المستهلكين .وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن ترامب اجتمع في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط والغاز، بينهم مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون"، لمناقشة تداعيات الحرب مع أسواق الطاقة وسبل تأمين الإمدادات.وشارك في الاجتماع عدد من كبار مسؤولي الإدارة، بينهم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وبحسب تقارير أميركية، يتجه ترامب إلى مواصلة حصار الموانئ للضغط على طهران من أجل تفكيك برنامجها ، في ظل تعثر المسار الدبلوماسي.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن إيران "عاجزة عن توحيد صفوفها"، مضيفاً أنها لا تعرف كيف توقع اتفاقاً غير نووي، وأن عليها "استيعاب الأمر سريعاً".وتعكس هذه التحركات محاولة البيت الأبيض الموازنة بين استمرار الضغط على إيران ومنع انفلات أسعار الطاقة، في وقت يخشى فيه الأميركيون من انعكاس الحصار على أسعار الوقود والأسواق العالمية. (ارم نيوز)