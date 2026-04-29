عربي-دولي

كم سيستمر حصار إيران البحري؟

Lebanon 24
29-04-2026 | 12:31
كم سيستمر حصار إيران البحري؟
نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث مع مسؤولين في قطاع النفط احتمال استمرار الحصار البحري على موانئ إيران "أشهراً" إذا دعت الحاجة. 

وقال المسؤول إن الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء، تناول الإجراءات التي اتخذها ترامب لتهدئة أسواق النفط العالمية، إضافة إلى خطوات يمكن اعتمادها لمواصلة الحصار الحالي والحد من انعكاساته على المستهلكين الأميركيين.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن ترامب اجتمع في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط والغاز، بينهم مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون"، لمناقشة تداعيات الحرب مع إيران على أسواق الطاقة وسبل تأمين الإمدادات. 

وشارك في الاجتماع عدد من كبار مسؤولي الإدارة، بينهم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. 

وبحسب تقارير أميركية، يتجه ترامب إلى مواصلة حصار الموانئ الإيرانية للضغط على طهران من أجل تفكيك برنامجها النووي، في ظل تعثر المسار الدبلوماسي. 

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن إيران "عاجزة عن توحيد صفوفها"، مضيفاً أنها لا تعرف كيف توقع اتفاقاً غير نووي، وأن عليها "استيعاب الأمر سريعاً".

وتعكس هذه التحركات محاولة البيت الأبيض الموازنة بين استمرار الضغط على إيران ومنع انفلات أسعار الطاقة، في وقت يخشى فيه الأميركيون من انعكاس الحصار الطويل على أسعار الوقود والأسواق العالمية. (ارم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: إيران تقول إن استمرار الحصار البحري الأميركي سيؤدي لانتهاك وقف إطلاق النار
ترامب: حصار إيران بحريا أكثر فاعلية من القصف ولن أرفع الحصار إلا بعد التوصل إلى اتفاق
القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد في حال استمر الحصار البحري
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان شدد على أن استمرار الحصار البحري والتهديدات الأميركية تكشف سعي أميركا لخيانة الدبلوماسية
