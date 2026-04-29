محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين في أبوظبي

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن اللقاء جرى بحضور محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان، الدولة نائب رئيس رئيس ديوان الرئاسة.وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء تخلله تبادل للأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما.وبحث الجانبان خلال اللقاء "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما".كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من والموضوعات محل الاهتمام المشترك.وحضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.كما حضره الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني، لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني.