عربي-دولي
محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين في أبوظبي
Lebanon 24
29-04-2026
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل الرئيس
الإماراتي
محمد بن
زايد آل
نهيان
، اليوم الأربعاء، ملك البحرين حمد بن
عيسى
آل
خليفة
، الذي يزور
الإمارات
حاليًا.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن اللقاء جرى بحضور محمد بن راشد آل مكتوم، نائب
رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان،
نائب رئيس
الدولة نائب رئيس
مجلس الوزراء
رئيس ديوان الرئاسة.
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء تخلله تبادل للأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما.
وبحث الجانبان خلال اللقاء "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما".
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من
القضايا
والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.
كما حضره الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني،
الأمين العام
لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني.
