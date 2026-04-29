عربي-دولي

اتصال بين ترامب وبوتين.. هذا ما دار بين الرئيسين

29-04-2026 | 13:32
اتصال بين ترامب وبوتين.. هذا ما دار بين الرئيسين
 أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الحرب في إيران خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محادثات استمرت أكثر من ساعة ووصفتها موسكو بأنها "صريحة وودية". 

وبحسب الكرملين، طرح بوتين خلال الاتصال أفكاراً تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بين واشنطن وطهران.

كما عبّر الرئيس الروسي عن دعمه لقرار ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، معتبراً أن استمرار المسار الدبلوماسي يبقى ضرورياً في هذه المرحلة.

وقال الكرملين أن ترامب يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا قريب.

ويأتي الاتصال بعد أيام من لقاء بوتين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سانت بطرسبرغ، حيث أكدت موسكو استعدادها للمساعدة في جهود التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. 
 
