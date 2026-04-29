اتصال بين ترامب وبوتين.. هذا ما دار بين الرئيسين

وبحسب الكرملين، طرح بوتين خلال الاتصال أفكاراً تتعلق بالبرنامج ، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بين وطهران.كما عبّر الرئيس الروسي عن دعمه لقرار تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، معتبراً أن استمرار المسار الدبلوماسي يبقى ضرورياً في هذه المرحلة.وقال الكرملين أن ترامب يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في قريب.ويأتي الاتصال بعد أيام من لقاء بوتين الإيراني عباس عراقجي في سانت بطرسبرغ، حيث أكدت موسكو استعدادها للمساعدة في جهود التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.