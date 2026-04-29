ترامب يبدّل مسار التفاوض.. محادثات إيران عبر الهاتف

قال الرئيس الأميركي ، الأربعاء، إن المحادثات مع باتت تُجرى عبر الهاتف، بعد إلغائه زيارة كان من المقرر أن يقوم بها ممثلوه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد للقاء مسؤولين إيرانيين.

وأوضح ، في تصريحات من ، أن لا تريد إرسال مبعوثيها في رحلات طويلة كلما رغبت في الاطلاع على مقترح إيراني جديد.

وقال: "نجري محادثات الآن. نحن لا نقوم برحلات تستغرق 18 ساعة في كل مرة نريد فيها الاطلاع على ورقة".

وأضاف أنه يفضّل دائماً اللقاءات المباشرة، لكنه اعتبر أن السفر لساعات طويلة لعقد اجتماع قد ينتهي بورقة غير مقبولة "أمر غير منطقي".

وأشار ترامب إلى أن إيران قطعت شوطاً كبيراً في المحادثات، لكنه شدد على أن السؤال الأساسي يبقى ما إذا كانت ستذهب بعيداً بما يكفي.

وختم مؤكداً أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم توافق عدم امتلاك سلاح نووي.

