تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قاليباف يتهم واشنطن بخطة إنهاك داخلي.. وترامب يلوّح بانهيار إيران

Lebanon 24
29-04-2026 | 15:36
A-
A+
قاليباف يتهم واشنطن بخطة إنهاك داخلي.. وترامب يلوّح بانهيار إيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، مما وصفه بـ"مرحلة جديدة" من الضغوط الأميركية تستهدف إضعاف إيران من الداخل وربما دفعها نحو الانهيار، معتبراً أن واشنطن انتقلت من المواجهة المباشرة إلى توظيف الحصار الاقتصادي وتأجيج الانقسامات الداخلية والضغط الإعلامي.

وجاء موقف قاليباف رداً على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلى بها الثلاثاء، قال فيها إن إيران أبلغت واشنطن بأنها في "حالة انهيار"، ودعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفاً أن الإيرانيين يحاولون ترتيب وضعهم القيادي.

وفي رسالة صوتية بثها التلفزيون الرسمي الإيراني IRIB، قال قاليباف إن "الشعب الإيراني، بعون الله، تمكن من إفشال كل مخططات العدو"، مشيداً بما اعتبره حضوراً شعبياً موحداً ودعماً للدولة خلال المرحلة الماضية، ومؤكداً أن هذا التماسك أحبط خطط خصوم إيران.

وأضاف المسؤول الإيراني أن "العدو دخل الآن مرحلة جديدة"، موضحاً أن الولايات المتحدة تسعى، وفق تعبيره، إلى تفعيل الضغط الاقتصادي والخلافات الداخلية عبر ما سماه "الحسابات البحرية" وصناعة مناخ إعلامي يهدف إلى إضعاف البلاد من الداخل أو حتى إسقاطها.

واعتبر قاليباف أن أفضل دليل على هذا التوجه هو تصريحات ترامب نفسها، متهماً الرئيس الأميركي بمحاولة تقسيم الداخل الإيراني بين متشددين ومعتدلين، قبل الربط بين هذا الانقسام وبين استمرار الحصار إلى حين التوصل إلى اتفاق.

ورأى أن الهدف النهائي هو دفع إيران إلى الاستسلام عبر خنقها اقتصادياً وإشعال التباينات الداخلية، داعياً إلى التمسك بالوحدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإفشال هذه الخطة.

كما شدد على أن جميع المسؤولين في البلاد "يتبعون القيادة"، في إشارة إلى المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، مؤكداً أن مؤسسات الدولة موحدة في تنفيذ توجيهاته.

ويأتي هذا السجال السياسي في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران رغم سريان هدنة هشة لمدة أسبوعين، كانت قد انتهت نظرياً في 22 نيسان قبل أن يمددها ترامب. كما يتزامن مع تداعيات الحرب الأخيرة، واستمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، بعدما فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية رداً على القيود التي فرضتها طهران على الملاحة في مضيق هرمز.

وكان ترامب قد كرر في أكثر من مناسبة أن القيادة الإيرانية تعيش حالة ارتباك وتفكك بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت شخصيات بارزة خلال الحرب الأخيرة، في حين عقد ممثلون أميركيون وإيرانيون لقاءً مباشراً في 11 نيسان في محاولة للتوصل إلى اتفاق دائم يوقف الحرب، من دون تسجيل اختراق حاسم حتى الآن.
قاليباف: سترون ضربات مؤلمة وترامب ونتنياهو تجاوزا الخط الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يتهم واشنطن بـ"عمل حربي" وينذر: إيران تعرف كيف تُبطل القيود
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24