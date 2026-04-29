غارة تفتك بحافلة ركاب في روسيا

وقال حاكم بيلغورود غلادكوف، عبر قناته على "تيليغرام"، إن الهجوم طال الحافلة رقم 113، التي تعمل على خط شيبكينو - نيزهيغول - دوبروي.وأضاف أن الجرحى الثمانية نُقلوا إلى المستشفى، بينهم شخصان في حالة خطيرة جرى تحويلهما إلى .وتقع فوزنيسينوفكا على بعد كيلومترات قليلة من الحدود ، ضمن منطقة تتعرض لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب بين وأوكرانيا.وكان عدد سكان القرية قبل الحرب الشاملة نحو 1500 نسمة.