جواز سفر بصورة ترامب؟ خطوة غير مسبوقة تثير الغضب

29-04-2026 | 16:26
جواز سفر بصورة ترامب؟ خطوة غير مسبوقة تثير الغضب
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إصدار نسخة تذكارية محدودة من جواز السفر الأميركي، تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، ما أثار موجة انتقادات داخلية واسعة. 

وبحسب التصميم الجديد، ستظهر صورة ترامب على الغلاف الداخلي للجواز، إلى جانب نص من إعلان الاستقلال والعلم الأميركي، مع توقيعه باللون الذهبي. وستُطرح النسخة الخاصة في وكالة جوازات السفر في واشنطن فقط، من دون رسوم إضافية، على أن تبقى التصاميم العادية متاحة عبر المراكز الأخرى. 

ويأتي الإصدار ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ250 للاستقلال الأميركي في تموز، في خطوة غير مألوفة داخل الولايات المتحدة، إذ إن جوازات السفر الأميركية تتضمن عادة مشاهد تاريخية ورموزاً وطنية مثل تمثال الحرية وجرس الحرية.

وأثار الإعلان اعتراضات من مشرعين ديمقراطيين، إذ وصف النائب مايك ليفين الخطوة بأنها "ليست وطنية بل غرور"، معتبراً أن ترامب يواصل وضع اسمه وصورته على مؤسسات ووثائق حكومية. 

كما انتقد عدد من المسؤولين هذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس تركيزاً مبالغاً فيه على صورة الرئيس في الحياة العامة، فيما سخر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم من القرار عبر نشر تصاميم تهكمية مرتبطة به.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات أثارت جدلاً منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، شملت وضع اسمه أو صورته على مبادرات ومبانٍ وبرامج حكومية، إلى جانب خطط لإظهار توقيعه على العملة الورقية الأميركية.  (فرانس24)
 
