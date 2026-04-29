في عرض البحر… سفن مساعدات تقع تحت السيطرة الإسرائيلية

ونقلت إذاعة "جيش" عن مسؤول إسرائيلي أن العملية بدأت في عرض البحر، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية سيطرت حتى الآن على 7 سفن من أصل 58 ضمن الأسطول.وبحسب المصدر نفسه، تأتي العملية في إطار منع السفن من الوصول إلى غزة، في ظل استمرار الحصار البحري المفروض على القطاع.ولم تتضح بعد تفاصيل بشأن مصير السفن التي تمت السيطرة عليها أو عدد الموجودين على متنها، فيما تتواصل العملية البحرية الإسرائيلية ضد بقية سفن الأسطول.