كندا: لا مكان للحرس الثوري الإيراني على أرضنا

قالت كندا، الأربعاء، إنه لا مكان أعضاء على أراضيها، وذلك بعدما غادر وفد إلى مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) البلاد بسبب ما اعتبرها "إهانة" تعرض لها في قسم الهجرة بمطار تورنتو.





وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد "عاد إلى على متن أول رحلة بسبب السلوك غير اللائق لموظفي الهجرة في والإهانة التي لحقت بأحد أكثر أجهزة القوات المسلحة شرفا"، وفق تعبيرها.





وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إنها لا تستطيع التعليق على حالات محددة بسبب الخصوصية، لكنها ذكرت أن "مسؤولي غير مسموح لهم بدخول كندا".







وفي وقت سابق، حذّر خبراء ومسؤولون سياسيون من احتمال وجود ما يصل إلى ألف عنصر يُشتبه بارتباطهم بـ"الحرس الثوري الإيراني" داخل كندا، معتبرين أنهم قد يشكلون تهديداً لأميركا وشركائها، وفق تقرير نشرته صحيفة " بوست" الأميركية.

