عربي-دولي
كندا: لا مكان للحرس الثوري الإيراني على أرضنا
Lebanon 24
29-04-2026
|
16:44
قالت كندا، الأربعاء، إنه لا مكان أعضاء
الحرس الثوري الإيراني
على أراضيها، وذلك بعدما غادر وفد
إيران
إلى مؤتمر الاتحاد الدولي
لكرة القدم
(فيفا) البلاد بسبب ما اعتبرها "إهانة" تعرض لها في قسم الهجرة بمطار تورنتو.
وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد
الإيراني
"عاد إلى
تركيا
على متن أول رحلة بسبب السلوك غير اللائق لموظفي الهجرة في
المطار
والإهانة التي لحقت بأحد أكثر أجهزة القوات المسلحة
الإيرانية
شرفا"، وفق تعبيرها.
وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إنها لا تستطيع التعليق على حالات محددة بسبب الخصوصية، لكنها ذكرت أن "مسؤولي
الحرس الثوري
غير مسموح لهم بدخول كندا".
وفي وقت سابق، حذّر خبراء ومسؤولون سياسيون من احتمال وجود ما يصل إلى ألف عنصر يُشتبه بارتباطهم بـ"الحرس الثوري الإيراني" داخل كندا، معتبرين أنهم قد يشكلون تهديداً لأميركا وشركائها، وفق تقرير نشرته صحيفة "
نيويورك
بوست" الأميركية.
