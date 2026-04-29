البنتاغون يكشف أول رقم رسمي لكلفة الحرب ضدّ إيران

كشف مسؤول رفيع في البنتاغون، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن كلفة الحرب الأميركية مع بلغت حتى الآن نحو 25 مليار دولار، في أول تقدير رسمي علني لحجم الإنفاق على العملية.



وقال جولز هيرست، القائم بمهام المراقب المالي في ، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إن معظم هذا المبلغ صُرف على الذخائر، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على إعداد ميزانية تكميلية تُرفع إلى الكونغرس بعد اكتمال تقييم كلفة الصراع.



لكن الأميركي بيت هيغسيث عاد خلال الجلسة نفسها ليخفف من دقة الرقم، مؤكداً أن التقديرات الحالية تشير إلى أن الكلفة أقل من 25 مليار دولار، قبل أن يدافع عن الإنفاق بالقول إن السؤال الأساسي هو الثمن الذي يستحق دفعه لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.



وشهدت الجلسة انتقادات من مشرعين ديمقراطيين، تساءلوا عمّا إذا كانت إدارة قد قدّرت مسبقاً الأعباء الاقتصادية للحملة العسكرية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.



وعند سؤاله عمّا إذا كان البنتاغون قد توقع لجوء إيران إلى إغلاق المضيق رداً على الضربات، قال هيغسيث إن وزارة الدفاع درست "كل جوانب هذا الخطر".



وكانت وإسرائيل قد بدأتا حملة جوية واسعة ضد إيران في 28 شباط، قبل أن يمدد وقف إطلاق النار الأولي إلى أجل غير مسمى، من دون أن ينهي ذلك التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب.



كما أفادت تقارير أميركية سابقة بأن القوات الأميركية تكبدت خسائر في عدد من الطائرات خلال الحرب، بينها طائرتا "F-15" و"A-10"، في حوادث زادت الضغوط على مع استمرار المواجهة.

