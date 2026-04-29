ترامب يدرس الخيارات.. هل من خطط عسكرية جديدة لضرب إيران؟

من المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي ، اليوم الخميس، إحاطة عسكرية بشأن خطط جديدة محتملة لشن عمل عسكري ضد ، يقدمها قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد ، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين تحدثا لموقع "أكسيوس".

وبحسب المصدرين، يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية واسعة، إما لكسر الجمود في المفاوضات مع ، أو لتوجيه ضربة حاسمة قبل إنهاء الحرب.



كما أعدت القيادة المركزية خطة لشن "موجة قصيرة وقوية" من الضربات على إيران، يُرجح أن تستهدف بنى تحتية، بهدف دفع طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات وإبداء مرونة أكبر في الملف ، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة.



الخيارات المطروحة:

وتشمل الخيارات المطروحة، خطة للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة التجارية.



أيضاً تتضمن نشر قوات برية، فيما من المحتمل أن تتضمن تنفيذ عملية للقوات الخاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وكان قد صرّح لـ"أكسيوس"، يوم الأربعاء، أنه يرى أن الحصار البحري المفروض على إيران "أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف".



كما أشار مصدران إلى أن ترامب يعتبر الحصار حالياً وسيلته الأساسية للضغط، لكنه لا يستبعد اللجوء إلى عمل عسكري إذا لم تستجب إيران.



رد عسكري إيراني

في المقابل، يدرس الجيش الأميركي احتمال قيام إيران برد عسكري ضد القوات الأميركية في المنطقة رداً على الحصار.



ومن المتوقع أن يشارك في الإحاطة أيضاً رئيس المشتركة الجنرال دان كين، فيما لم يعلق على هذه المعلومات.