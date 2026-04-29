تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
ترامب يدرس الخيارات.. هل من خطط عسكرية جديدة لضرب إيران؟
Lebanon 24
29-04-2026
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الخميس، إحاطة عسكرية بشأن خطط جديدة محتملة لشن عمل عسكري ضد
إيران
، يقدمها قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد
كوبر
، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين تحدثا لموقع "أكسيوس".
وبحسب المصدرين،
فإن ترامب
يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية واسعة، إما لكسر الجمود في المفاوضات مع
طهران
، أو لتوجيه ضربة حاسمة قبل إنهاء الحرب.
كما أعدت القيادة المركزية خطة لشن "موجة قصيرة وقوية" من الضربات على إيران، يُرجح أن تستهدف بنى تحتية، بهدف دفع طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات وإبداء مرونة أكبر في الملف
النووي
، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة.
الخيارات المطروحة:
وتشمل الخيارات المطروحة، خطة للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة التجارية.
أيضاً تتضمن نشر قوات برية، فيما من المحتمل أن تتضمن تنفيذ عملية للقوات الخاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
وكان
ترامب
قد صرّح لـ"أكسيوس"، يوم الأربعاء، أنه يرى أن الحصار البحري المفروض على إيران "أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف".
كما أشار مصدران إلى أن ترامب يعتبر الحصار حالياً وسيلته الأساسية للضغط، لكنه لا يستبعد اللجوء إلى عمل عسكري إذا لم تستجب إيران.
رد عسكري إيراني
في المقابل، يدرس الجيش الأميركي احتمال قيام إيران برد عسكري ضد القوات الأميركية في المنطقة رداً على الحصار.
ومن المتوقع أن يشارك في الإحاطة أيضاً رئيس
هيئة الأركان
المشتركة الجنرال دان كين، فيما لم يعلق
البيت الأبيض
على هذه المعلومات.
مواضيع ذات صلة
ترامب يدرس خيارات عسكرية للتصعيد ضد إيران في حال فشلت المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يدرس خيارات تدخل بري في إيران لفتح مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات
من بينها زوارق انتحارية.. ترامب يدرس خيارات عسكرية للتصعيد ضد إيران
أكسيوس: البنتاغون يعمل على تطوير خيارات عسكرية لـ"ضربة قاضية" في إيران
قد يعجبك أيضاً
زيلينسكي: واشنطن تدعم إصلاح مفاعل تشرنوبيل
Advertisement
الأكثر قراءة
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
05:17 | 2026-04-29
29/04/2026 05:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
04:22 | 2026-04-29
29/04/2026 04:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
06:13 | 2026-04-29
29/04/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
10:30 | 2026-04-29
29/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
12:25 | 2026-04-29
29/04/2026 12:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:21 | 2026-04-30
زيلينسكي: واشنطن تدعم إصلاح مفاعل تشرنوبيل
01:47 | 2026-04-30
قبل لحظات من تنفيذه الهجوم.. هذا ما فعله المتهم باغتيال ترامب
00:52 | 2026-04-30
إسرائيل تعترض سفن مساعدات متجهة إلى غزة في المياه الدولية
00:50 | 2026-04-30
لماذا تحرك ترامب عسكريا ضد إيران؟ سيناتور يكشف الكواليس
00:12 | 2026-04-30
ترامب: العاصفة قادمة ولا أحد يستطيع إيقاف ما هو قادم
23:42 | 2026-04-29
بشأن لبنان.. هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
30/04/2026 09:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
30/04/2026 09:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
30/04/2026 09:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24