واشنطن تطلب من دول عدة الانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ان الولايات المتحدة
طلبت من دول عدة الانضمام إلى تحالف دولي جديد، من شأنه أن يمكّن السفن من الإبحار في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي توقفت به حركة الملاحة بسبب حرب إيران
ويأتي الطلب بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال".
ووفق "وول ستريت جورنال"، أطلقت واشنطن
مبادرة أطلقت عليها اسم "الحرية البحرية"، وأوضحت تفاصيلها في رسائل داخلية لوزارة الخارجية أرسلت إلى السفارات الأميركية، الثلاثاء.
ودعت الرسالة الدبلوماسيين الأميركيين
إلى الضغط على الحكومات الأجنبية للانضمام إلى المبادرة.
ووفقا للرسالة، ستقود الولايات المتحدة التحالف، وسيعمل على "تبادل المعلومات وتنسيق الجهود الدبلوماسية وفرض العقوبات
".
وجاء في الرسالة: "ستعزز مشاركتكم قدرتنا الجماعية على استعادة
حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي. العمل الجماعي ضروري لإظهار العزم الموحد وفرض تكاليف باهظة على عرقلة إيران للمرور عبر المضيق".
وتصر طهران على إغلاق مضيق هرمز، في المقابل تفرض البحرية الأميركية حصارا على موانئ إيران بشكل كامل، لإجبارها على إعادة فتح المضيق.
وبحسب الرسالة، ستكون قيادة العمليات البحرية جهدا مشتركا بين وزارة الخارجية
والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وستكون الأولى مركز العمليات الدبلوماسية، بينما ستوفر القيادة المركزية معلومات آنية عن المجال البحري والشحن التجاري، وستنسق تبادل المعلومات بين الجيوش الشريكة.
وعند سؤاله عن الاقتراح، أكد مسؤول كبير في إدارة ترامب
أن "الفكرة واحدة من الموارد الدبلوماسية والسياسية العديدة المتاحة للرئيس".