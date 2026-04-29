واشنطن تطلب من دول عدة الانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ان طلبت من دول عدة الانضمام إلى تحالف دولي جديد، من شأنه أن يمكّن السفن من الإبحار في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي توقفت به حركة الملاحة بسبب حرب .



ويأتي الطلب بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الأميركي ، أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال".



ووفق "وول ستريت جورنال"، أطلقت مبادرة أطلقت عليها اسم "الحرية البحرية"، وأوضحت تفاصيلها في رسائل داخلية لوزارة الخارجية أرسلت إلى السفارات الأميركية، الثلاثاء.



ودعت الرسالة الدبلوماسيين إلى الضغط على الحكومات الأجنبية للانضمام إلى المبادرة.



ووفقا للرسالة، ستقود الولايات المتحدة التحالف، وسيعمل على "تبادل المعلومات وتنسيق الجهود الدبلوماسية وفرض ".



وجاء في الرسالة: "ستعزز مشاركتكم قدرتنا الجماعية حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي. العمل الجماعي ضروري لإظهار العزم الموحد وفرض تكاليف باهظة على عرقلة إيران للمرور عبر المضيق".



وتصر طهران على إغلاق مضيق هرمز، في المقابل تفرض البحرية الأميركية حصارا على موانئ إيران بشكل كامل، لإجبارها على إعادة فتح المضيق.



وبحسب الرسالة، ستكون قيادة العمليات البحرية جهدا مشتركا بين والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وستكون الأولى مركز العمليات الدبلوماسية، بينما ستوفر القيادة المركزية معلومات آنية عن المجال البحري والشحن التجاري، وستنسق تبادل المعلومات بين الجيوش الشريكة.



وعند سؤاله عن الاقتراح، أكد مسؤول كبير في إدارة أن "الفكرة واحدة من الموارد الدبلوماسية والسياسية العديدة المتاحة للرئيس".



