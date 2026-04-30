زيلينسكي: واشنطن تدعم إصلاح مفاعل تشرنوبيل

أعلن الرئيس الأوكراني ، الأربعاء، أن ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار لإصلاح الهيكل الواقي فوق المفاعل المتضرر في محطة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية.



ووصف في منشور على منصة "إكس" هذا التعهد بأنه خطوة مهمة من الدعم الأميركي، معرباً عن امتنانه حيال ذلك.

وقال إن أكثر من 500 مليون (583 مليون دولار) ستكون مطلوبة لإجراء الإصلاحات، بعد أن تسببت طائرة مسيرة روسية في إلحاق أضرار بالقوس الفولاذي الذي يغطي المفاعل العام الماضي.

وأضاف أن تعمل مع شركائها لتأمين التمويل اللازم، مؤكداً أن كل مساهمة تقرب من تحقيق هذا الهدف.



وتم إحياء الذكرى الأربعين لكارثة تشرنوبيل ، فيما تفرض الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات في أوكرانيا مخاطر جديدة على الموقع.



واتهم الرئيس الأوكراني بممارسة "الإرهاب "، وذلك مع إحياء بلاده الأحد الذكرى السنوية الأربعين لكارثة تشيرنوبيل النووية.



وقال زيلينسكي إن روسيا أعادت "دفع العالم إلى حافة كارثة من صنع الإنسان" من خلال غزو بلاده منذ العام 2022، لافتاً إلى أن طائرات مسيّرة تطلقها تعبر بانتظام فوق المفاعل النووي، وأن إحداها أصابت غلافه الواقي العام الماضي.



وشدد على أنه "يتوجب على العالم ألا يسمح لهذا الإرهاب النووي أن يستمر، والطريقة الأمثل للقيام بذلك هي إرغام روسيا على وقف هجماتها المتهوّرة".