هجوم روسي بالمسيرات على أوديسا وأضرار كبيرة

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت مدينة أوديسا جنوب خلال الليل للمرة الثانية هذا الأسبوع، مما أسفر عن إصابة 18 شخصاً على الأقل وإلحاق أضرار بمبان سكنية.



وقال سيرهي ليساك، رئيس في أوديسا، إن الضربات تسببت في أضرار بالغة في منطقة بريمورسكي المركزية، حيث تضررت بنايات سكنية عالية وأخرى مؤلفة من خمسة طوابق. وأضاف ليساك عبر تطبيق " " أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق كبيرة في الطوابق وعلى أحد الأسطح، وتم احتواؤها منذ ذلك الحين.

وقالت إن عدد المصابين قد يتغير. وأصيب 14 شخصاً في هجوم سابق على المنطقة وقع يوم الاثنين.



وتعرضت أوديسا، وهي ميناء كبير على ومركز رئيسي للصادرات ، للاستهداف مراراً بهجمات روسية خلال الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات.



وذكر سلاح الجو الأوكراني أن أطلقت صاروخاً باليستيا واحداً و206 طائرات مسيرة على البلاد منذ الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش)، وتم إسقاط أو تحييد 172 منها. وأضاف أن صاروخاً واحداً و32 طائرة مسيرة أصابت 22 موقعاً.