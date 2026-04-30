تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
هجوم روسي بالمسيرات على أوديسا وأضرار كبيرة
Lebanon 24
30-04-2026
|
02:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت مدينة أوديسا جنوب
أوكرانيا
خلال الليل للمرة الثانية هذا الأسبوع، مما أسفر عن إصابة 18 شخصاً على الأقل وإلحاق أضرار بمبان سكنية.
وقال سيرهي ليساك، رئيس
الإدارة العسكرية
في أوديسا، إن الضربات تسببت في أضرار بالغة في منطقة بريمورسكي المركزية، حيث تضررت بنايات سكنية عالية وأخرى مؤلفة من خمسة طوابق. وأضاف ليساك عبر تطبيق "
تليغرام
" أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق كبيرة في الطوابق
العليا
وعلى أحد الأسطح، وتم احتواؤها منذ ذلك الحين.
وقالت
خدمات الطوارئ
إن عدد المصابين قد يتغير. وأصيب 14 شخصاً في هجوم سابق على المنطقة وقع يوم الاثنين.
وتعرضت أوديسا، وهي ميناء كبير على
البحر الأسود
ومركز رئيسي للصادرات
الأوكرانية
، للاستهداف مراراً بهجمات روسية خلال الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات.
وذكر سلاح الجو الأوكراني أن
روسيا
أطلقت صاروخاً باليستيا واحداً و206 طائرات مسيرة على البلاد منذ الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش)، وتم إسقاط أو تحييد 172 منها. وأضاف أن صاروخاً واحداً و32 طائرة مسيرة أصابت 22 موقعاً.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24