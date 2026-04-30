تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هجوم روسي بالمسيرات على أوديسا وأضرار كبيرة

Lebanon 24
30-04-2026 | 02:55
A-
A+
هجوم روسي بالمسيرات على أوديسا وأضرار كبيرة
هجوم روسي بالمسيرات على أوديسا وأضرار كبيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا خلال الليل للمرة الثانية هذا الأسبوع، مما أسفر عن إصابة 18 شخصاً على الأقل وإلحاق أضرار بمبان سكنية.

وقال سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، إن الضربات تسببت في أضرار بالغة في منطقة بريمورسكي المركزية، حيث تضررت بنايات سكنية عالية وأخرى مؤلفة من خمسة طوابق. وأضاف ليساك عبر تطبيق "تليغرام" أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق كبيرة في الطوابق العليا وعلى أحد الأسطح، وتم احتواؤها منذ ذلك الحين.
وقالت خدمات الطوارئ إن عدد المصابين قد يتغير. وأصيب 14 شخصاً في هجوم سابق على المنطقة وقع يوم الاثنين.

وتعرضت أوديسا، وهي ميناء كبير على البحر الأسود ومركز رئيسي للصادرات الأوكرانية، للاستهداف مراراً بهجمات روسية خلال الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخاً باليستيا واحداً و206 طائرات مسيرة على البلاد منذ الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش)، وتم إسقاط أو تحييد 172 منها. وأضاف أن صاروخاً واحداً و32 طائرة مسيرة أصابت 22 موقعاً.
مواضيع ذات صلة
محافظة أربيل: أضرار كبيرة إثر سقوط مسيّرة على مخازن زيوت وجاري إخماد الحريق
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المدني الكويتي: أضرار كبيرة في نظام رادار مطار الكويت إثر هجمات مسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت: تعرض البنية التحتية لميناء مبارك الكبير لهجوم مسيّرات وصواريخ ما أدى لأضرار مادية
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر: إحدى المسيرات اصطدمت بمبنى وألحقت أضرارا كبيرة بكيبوتس عفرون في الجليل
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة العسكرية

خدمات الطوارئ

البحر الأسود

رئيس الإدارة

الأوكرانية

أوكرانيا

تليغرام

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-04-30
Lebanon24
05:30 | 2026-04-30
Lebanon24
05:28 | 2026-04-30
Lebanon24
04:54 | 2026-04-30
Lebanon24
04:54 | 2026-04-30
Lebanon24
04:33 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24