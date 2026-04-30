ضبط "خلية منظمة" اغتالت أكاديمياً وخططت لاستهداف دعاة في عدن

أعلنت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، تفكيك "خلية إجرامية" منظمة وتوقيف أربعة متهمين رئيسيين في واقعة اغتيال مدير مدارس النورس الأهلية الشاعر، وكشفت عن مخطط للخلية كان يستهدف اغتيال دعاة وأئمة مساجد.



وأفادت في بيان تفصيلي، مساء الأربعاء، بأن عمليات الضبط جرت بتنسيق استخباراتي واسع شمل محافظتي أبين ولحج، وأسفرت عن تحديد السيارة المستخدمة في الجريمة وضبط أحد الأسلحة.



وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية قامت بعمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن تتبع عناصرها قاد للكشف عن "خلية أخرى" مرتبطة بالقضية جرى ضبط عدد من أفرادها.



وحذرت الإعلاميين من نشر معلومات غير دقيقة قد يستفيد منها "متهمون فارون"، مؤكدة استمرار الملاحقة لضبط كافة خيوط التنظيم وتقديمهم للعدالة.

