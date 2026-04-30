عربي-دولي
ضبط "خلية منظمة" اغتالت أكاديمياً وخططت لاستهداف دعاة في عدن
Lebanon 24
30-04-2026
|
02:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت إدارة أمن العاصمة
اليمنية
المؤقتة عدن، تفكيك "خلية إجرامية" منظمة وتوقيف أربعة متهمين رئيسيين في واقعة اغتيال مدير مدارس النورس الأهلية
عبدالرحمن
الشاعر، وكشفت عن مخطط للخلية كان يستهدف اغتيال دعاة وأئمة مساجد.
وأفادت
الأجهزة الأمنية
في بيان تفصيلي، مساء الأربعاء، بأن عمليات الضبط جرت بتنسيق استخباراتي واسع شمل محافظتي أبين ولحج، وأسفرت عن تحديد السيارة المستخدمة في الجريمة وضبط أحد الأسلحة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية قامت بعمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن تتبع عناصرها قاد للكشف عن "خلية أخرى" مرتبطة بالقضية جرى ضبط عدد من أفرادها.
وحذرت
إدارة الأمن
الإعلاميين من نشر معلومات غير دقيقة قد يستفيد منها "متهمون فارون"، مؤكدة استمرار الملاحقة لضبط كافة خيوط التنظيم وتقديمهم للعدالة.
مواضيع ذات صلة
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية تابعة للموساد كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة وشخصيات عسكرية
Lebanon 24
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية تابعة للموساد كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة وشخصيات عسكرية
30/04/2026 13:11:21
30/04/2026 13:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ ف ب": "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تدعو لـ"ضبط النفس عسكريًا" بعد الأنباء عن استهداف منشأة "نطنز" النووية
Lebanon 24
"أ ف ب": "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تدعو لـ"ضبط النفس عسكريًا" بعد الأنباء عن استهداف منشأة "نطنز" النووية
30/04/2026 13:11:21
30/04/2026 13:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خلية لـ"حزب الله" في سوريا.. وزارة تُعلن "إحباط مخطط تخريبي"
Lebanon 24
خلية لـ"حزب الله" في سوريا.. وزارة تُعلن "إحباط مخطط تخريبي"
30/04/2026 13:11:21
30/04/2026 13:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة حزب الله
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة حزب الله
30/04/2026 13:11:21
30/04/2026 13:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
باكستان: ساعة الدبلوماسية لم تتوقف
Lebanon 24
باكستان: ساعة الدبلوماسية لم تتوقف
05:47 | 2026-04-30
30/04/2026 05:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"في نظام ما بعد خامنئي".. تقرير أميركي: قوى متنافسة بدأت تبرز في إيران
Lebanon 24
"في نظام ما بعد خامنئي".. تقرير أميركي: قوى متنافسة بدأت تبرز في إيران
05:30 | 2026-04-30
30/04/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. مفاجأة من دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز!
Lebanon 24
بالصورة.. مفاجأة من دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز!
05:28 | 2026-04-30
30/04/2026 05:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غرب السودان.. 19 قتيلاً في اشتباكات قبلية دامية
Lebanon 24
غرب السودان.. 19 قتيلاً في اشتباكات قبلية دامية
04:54 | 2026-04-30
30/04/2026 04:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان: إصابة 5 أشخاص في هجوم لطالبان
Lebanon 24
باكستان: إصابة 5 أشخاص في هجوم لطالبان
04:54 | 2026-04-30
30/04/2026 04:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
06:13 | 2026-04-29
29/04/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
10:30 | 2026-04-29
29/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
14:36 | 2026-04-29
29/04/2026 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
12:25 | 2026-04-29
29/04/2026 12:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
12:55 | 2026-04-29
29/04/2026 12:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
05:47 | 2026-04-30
باكستان: ساعة الدبلوماسية لم تتوقف
05:30 | 2026-04-30
"في نظام ما بعد خامنئي".. تقرير أميركي: قوى متنافسة بدأت تبرز في إيران
05:28 | 2026-04-30
بالصورة.. مفاجأة من دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز!
04:54 | 2026-04-30
غرب السودان.. 19 قتيلاً في اشتباكات قبلية دامية
04:54 | 2026-04-30
باكستان: إصابة 5 أشخاص في هجوم لطالبان
04:33 | 2026-04-30
هدنة "يوم النصر" هذا ما تطالب به روسيا
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
30/04/2026 13:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
30/04/2026 13:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
30/04/2026 13:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
