لافروف: دول أوروبية تحاول "إحياء النازية" بأشكال جديدة

أكد خلال مباحثات موسعة مع نظيره الكازاخي إيرميك كوشيرباييف أن عدة دول أوروبية تسعى جاهدة لإحياء الفكر النازي بصور وأشكال مبتكرة.

وأوضح أن ذكرى "الحرب الوطنية العظمى" تكتسب في الوقت الراهن أهمية تاريخية وعملية بالغة، لا سيما في ظل محاولات بعض الدول إحياء النازية من جديد.



وأشار إلى أن الحفاظ على الذاكرة المشتركة لهذه الحرب يمثل ركيزة أساسية في العلاقات بين وأستانا، حيث يحرص البلدان على إحياء ذكرى الانتصار وتنظيم فعاليات مشتركة سنوياً.



يُذكر أن لافروف يجري زيارة رسمية لكازاخستان تمتد ليومين، تشمل لقاءً مع الرئيس جومارت توكايف، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق المواقف تجاه الإقليمية والدولية.