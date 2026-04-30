وزيرة خارجية كندا: مسؤولو إيران منعوا من دخول البلاد قبل كونغرس "فيفا"

أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الخميس إنها "علمت" أن مسؤولي الإيرانيين منعوا من دخول بلادها قبل اجتماع كونغرس فيفا في فانكوفر، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق .



وبدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند وكأنها تؤكد تقريرا نشرته "تسنيم"، المرتبطة بالحرس الثوري ، لكنها قالت إن قرار المنع كان "غير مقصود".



وذكرت "تسنيم" إن مهدي تاج، الإيراني ومسؤولين آخرين من ، منعوا من الدخول بسبب " سلوك غير لائق من مسؤولي الهجرة" في مطار بيرسون في تورونتو.

وقالت أناند "هذا ليس قراري الشخصي، لكن بحسب فهمي، تم سحب الإذن. كان ذلك غير مقصود، لكن أترك للوزيرة توضيح الأمر"، في إشارة على ما يبدو إلى وزيرة الهجرة لينا .



وكان موقع "إيران إنترناشيونال" أفاد أولا بأن تاج حصل على تأشيرة يوم الاثنين، لكن تم ترحيله من كندا يوم الثلاثاء بسبب ارتباطاته بالحرس الثوري، المصنف كمنظمة إرهابية في كندا.



وجاء في رد عبر البريد الإلكتروني من مكتب دياب أن جميع طلبات التأشيرات يتم تقييمها بشكل فردي من قبل مسؤولين مختصين.