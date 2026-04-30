عربي-دولي

وزيرة خارجية كندا: مسؤولو إيران منعوا من دخول البلاد قبل كونغرس "فيفا"

Lebanon 24
30-04-2026 | 04:28
وزيرة خارجية كندا: مسؤولو إيران منعوا من دخول البلاد قبل كونغرس فيفا
أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الخميس إنها "علمت" أن مسؤولي كرة القدم الإيرانيين منعوا من دخول بلادها قبل اجتماع كونغرس فيفا في فانكوفر، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم.

وبدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند وكأنها تؤكد تقريرا نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكنها قالت إن قرار المنع كان "غير مقصود".

وذكرت "تسنيم" إن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومسؤولين آخرين من إيران، منعوا من الدخول بسبب " سلوك غير لائق من مسؤولي الهجرة" في مطار بيرسون في تورونتو.
وقالت أناند "هذا ليس قراري الشخصي، لكن بحسب فهمي، تم سحب الإذن. كان ذلك غير مقصود، لكن أترك للوزيرة توضيح الأمر"، في إشارة على ما يبدو إلى وزيرة الهجرة لينا دياب.

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" أفاد أولا بأن تاج حصل على تأشيرة يوم الاثنين، لكن تم ترحيله من كندا يوم الثلاثاء بسبب ارتباطاته بالحرس الثوري، المصنف كمنظمة إرهابية في كندا.

وجاء في رد عبر البريد الإلكتروني من مكتب دياب أن جميع طلبات التأشيرات يتم تقييمها بشكل فردي من قبل مسؤولين مختصين.
وفد إيران يغادر كندا.. أزمة في مطار تورونتو قبل مؤتمر "فيفا"
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا تدعو إيران إلى التفاوض "بحسن نية" خلال اتصال بين وزيري خارجية البلدين
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران قبل قليل باتجاه إسرائيل ويجب دخول الملاجئ فور سماع الصفارات
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الحرب نقطة ذهبية في تاريخ إيران منعنا خلالها قوتين نوويتين من تحقيق أهدافهما
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-04-30
Lebanon24
05:30 | 2026-04-30
Lebanon24
05:28 | 2026-04-30
Lebanon24
04:54 | 2026-04-30
Lebanon24
04:54 | 2026-04-30
Lebanon24
04:33 | 2026-04-30
