تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
وزيرة خارجية كندا: مسؤولو إيران منعوا من دخول البلاد قبل كونغرس "فيفا"
Lebanon 24
30-04-2026
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الخميس إنها "علمت" أن مسؤولي
كرة القدم
الإيرانيين منعوا من دخول بلادها قبل اجتماع كونغرس فيفا في فانكوفر، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق
كأس العالم
.
وبدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند وكأنها تؤكد تقريرا نشرته
وكالة الأنباء
الإيرانية
"تسنيم"، المرتبطة بالحرس الثوري
الإيراني
، لكنها قالت إن قرار المنع كان "غير مقصود".
وذكرت "تسنيم" إن مهدي تاج،
رئيس الاتحاد
الإيراني
لكرة القدم
ومسؤولين آخرين من
إيران
، منعوا من الدخول بسبب " سلوك غير لائق من مسؤولي الهجرة" في مطار بيرسون في تورونتو.
وقالت أناند "هذا ليس قراري الشخصي، لكن بحسب فهمي، تم سحب الإذن. كان ذلك غير مقصود، لكن أترك للوزيرة توضيح الأمر"، في إشارة على ما يبدو إلى وزيرة الهجرة لينا
دياب
.
وكان موقع "إيران إنترناشيونال" أفاد أولا بأن تاج حصل على تأشيرة يوم الاثنين، لكن تم ترحيله من كندا يوم الثلاثاء بسبب ارتباطاته بالحرس الثوري، المصنف كمنظمة إرهابية في كندا.
وجاء في رد عبر البريد الإلكتروني من مكتب دياب أن جميع طلبات التأشيرات يتم تقييمها بشكل فردي من قبل مسؤولين مختصين.
الحرس الثوري الإيراني
وكالة الأنباء
رئيس الاتحاد
الحرس الثوري
كأس العالم
لكرة القدم
الإيرانية
كرة القدم
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24