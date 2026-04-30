عربي-دولي

هدنة "يوم النصر" هذا ما تطالب به روسيا

Lebanon 24
30-04-2026 | 04:33
هدنة يوم النصر هذا ما تطالب به روسيا
هدنة يوم النصر هذا ما تطالب به روسيا photos 0
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أن بلاده طلبت من واشنطن تفاصيل ضافية عن عرض الكرملين وقفاً لإطلاق النار في 9 آيار، اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد وجهت ممثلينا للتواصل مع فريق رئيس الولايات المتحدة وتوضيح تفاصيل مقترح روسيا لوقف مؤقت لإطلاق النار".

وأضاف "أوكرانيا تسعى إلى السلام وتقوم بالعمل الدبلوماسي اللازم لوضع حد حقيقي لهذه الحرب".

قبلها، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه سيتم الكشف عن التفاصيل حول هدنة "يوم النصر" (9 ايار) المحتملة التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره الأميركي دونالد ترامب.

جاء ذلك رداً على سؤال من وكالة "تاس" حول ما إذا كان تم تحديد أيام وساعات وقف إطلاق النار، فقال بيسكوف: "سيتم الإعلان عنها" وأضاف المتحدث أن كافة التفاصيل ستكشف في الوقت المناسب، دون أن يقدم جدولاً زمنياً محدداً.

وأبلغ الرئيس بوتين خلال محادثة هاتفية مطولة مع الرئيس ترامب باستعداد روسيا لإعلان هدنة إنسانية خلال فترة الاحتفال بيوم النصر.

وبحسب بيان الكرملين، فقد أيد ترامب المبادرة "بنشاط"، مشيراً إلى أن العيد يمثل "انتصارنا المشترك على النازية في الحرب العالمية الثانية".
