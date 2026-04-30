تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غرب السودان.. 19 قتيلاً في اشتباكات قبلية دامية

30-04-2026 | 04:54
A-
A+
غرب السودان.. 19 قتيلاً في اشتباكات قبلية دامية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتل 19 شخصا وجرح العشرات في اشتباكات قبلية دامية بمدينة "برام" بجنوب دارفور في غربي السودان.

ونقل موقع "دارفور نيوز" عن مصادر محلية قولها، إن الاشتباكات اندلعت بين مجموعتين قبليتين منذ عصر أول أمس الثلاثاء واستمرت حتى أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الصراع، الذي بدأ بمقتل شخص واحد في السوق، تطور إلى مواجهة مفتوحة شاركت فيها عناصر من قوات الدعم السريع بعد انحيازها على أسس قبلية للطرفين، مما ضاعف من حدة النيران وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
وشهدت المدينة عمليات نهب وحرق شامل لجميع المحلات التجارية في "سوق برام"، حيث بات السوق خاوياً تماماً بعد استباحته وتخريبه وسط غياب تام لأي قوة أمنية محايدة للفصل بين المتصارعين أو حماية ممتلكات المواطنين.

وتعيش مدينة برام حالة من الاحتقان الشديد والنزوح الداخلي من الأحياء التي شهدت المواجهات، فيما تطلق الكوادر الطبية نداءات استغاثة لنقل الجرحى وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة في ظل الأوضاع المتدهورة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتيلان وجرحى في هجوم حوثي استهدف قبليين أمام نيابة عمران
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات دامية تتسع جنوباً.. شهداء في كفرا والنجارية وتصعيد على امتداد الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات دامية على الجنوب.. مجازر ودمار واسع من النبطية إلى صور
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: قتلى وجرحى بغارة على خُرَّم آباد غرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

السودان

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-04-30
Lebanon24
08:33 | 2026-04-30
Lebanon24
07:54 | 2026-04-30
Lebanon24
07:47 | 2026-04-30
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30
Lebanon24
06:50 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24