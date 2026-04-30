باكستان: إصابة 5 أشخاص في هجوم لطالبان

قالت مصادر أمنية باكستانية إن أفراد حركة قصفوا منطقة انجور ادا في وزيرستان الجنوبية بجنوب غرب باكستان، حيث استهدفوا منطقة مدنية سكنية على الحدود بين باكستان وأفغانستان.



ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر القول، إنه تم إطلاق قذائف الهاون عبر الحدود في 29 نيسان الجاري، لتسقط على مناطق سكنية.



ويتردد أن إحدى القذائف أصابت منزلا، مما أسفر عن إصابة خمسة أفراد أسرة تقيم بالمنزل.

وأفاد مسؤول الإعلام في ولاية كونار، الله ، في وقت سابق بسقوط ثلاثة قتلى وإصابة 45 شخصاً، مشيراً إلى أن الحصيلة قد ترتفع، موضحاً لوكالة أن " الجامعي والمنطقة الجامعية تضررا"، فيما نفت باكستان مهاجمة مناطق سكنية، ووصفت وزارة إعلامها من خلال منشور على منصة "إكس" هذه الاتهامات بأنها "كذبة صارخة".



تأتي هذه التطورات في أعقاب اندلاع قتال عنيف بين الدولتين على طول الحدود في 26 شباط الماضي، فضلاً عن غارات جوية باكستانية غير مسبوقة على المدن الأفغانية ومن بينها كابل، وقد جرى التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في آذار الماضي، ولاحقاً أعلنت التي أدت دور الوساطة، أن الطرفين اتفقا على تجنب التصعيد.