باكستان: ساعة الدبلوماسية لم تتوقف

أكد المتحدث باسم الباكستانية طاهر أندرابي أن ساعة الدبلوماسية لم تتوقف، معربا عن استمرار التفاؤل بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية بين وإيران.

وشدد أندرابي في مؤتمر صحافي على أن بلاده ستواصل بذل جهودها المخلصة لتقريب وجهات النظر.



وأكد أن باكستان ملتزمة بالاستمرار في تسهيل الحوار بين وطهران، مشيرا إلى أن قنوات الحوار مع المسؤولين في الجانبين لا تزال مفتوحة.



كما أوضح أن التواصل مستمر مع عدة دول بهدف الحفاظ على أجواء التهدئة في ، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا متصاعدا. (روسيا اليوم)