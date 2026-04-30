المرشد الأعلى إلى الشعب الإيراني: أنتم من ستحرسون سيادة البلاد

قال المرشد مجتبى إن فصلاً جديداً يتشكل في ومضيق هرمز، مضيفاً: "نتقاسم مصيراً مشتركاً مع جيراننا في الخليج".



ونقل التلفزيون الرسمي عن رسالة لمجتبى خامنئي على "إكس" القول إن الخليج سيحظى "بمستقبل مشرق" من دون وجود أميركا.



وأضاف المرشد الإيراني إم تشترك في مصير واحد مع جيرانها في الخليج والأجانب الذين يرتكبون الشر ليس لهم مكان إلا في "أعماق المياه".



وتعهد بأن طهران ستؤمن منطقة الخليج وتقضي على "انتهاكات العدو للممر المائي".



ونوه بأن : الإدارة الجديدة لمضيق هرمز "ستجلب الهدوء والتقدم"، فضلاً عن "الفوائد الاقتصادية" لكل .



كما توجه بالحديث إلى الشعب الإيراني بالقول: "أنتم من ستحرسون سيادة البلاد".

