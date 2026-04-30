بعد تهديد ترامب.. ميرتس يؤكد الالتزام بالشراكة عبر الأطلسي

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، أهمية الشراكة عبر الأطلسي، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي أن إدارته تدرس خفض عدد القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا.



وفي حديثه للصحافيين في قاعدة عسكرية في مونستر، قال ميرتس إن بوصلة ألمانيا لا تزال موجهة نحو حلف شمال الأطلسي القوي وشراكة يعتمد عليها عبر الأطلسي.



وأضاف "كما تعلمون، هذه الشراكة عبر الأطلسي قريبة بشكل خاص من قلوبنا.. ومن قلبي شخصيا".

وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية ومسؤول دفاعي أميركي أن أعدّ ما يشبه "قائمة الطيبين والمشاغبين" لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار مساعٍ تقودها إدارة الرئيس الأميركي لمعاقبة الحلفاء الذين رفضوا دعم الحرب ضد .



وبحسب المصادر، جرى إعداد الخطة قبل زيارة للناتو مارك روته، إلى هذا الشهر، وتتضمن تقييماً لمساهمات الدول الأعضاء في الحلف وتصنيفها ضمن مستويات مختلفة وفق مدى التزامها بالدفاع الجماعي ودعم السياسات الأميركية، وفقاً لموقع "بوليتكو" الأميركي. (العربية)