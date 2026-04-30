Advertisement

بعد تهديد ترامب.. ميرتس يؤكد الالتزام بالشراكة عبر الأطلسي

30-04-2026 | 07:54
بعد تهديد ترامب.. ميرتس يؤكد الالتزام بالشراكة عبر الأطلسي
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، أهمية الشراكة عبر الأطلسي، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تدرس خفض عدد القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا.

وفي حديثه للصحافيين في قاعدة عسكرية في مونستر، قال ميرتس إن بوصلة ألمانيا لا تزال موجهة نحو حلف شمال الأطلسي القوي وشراكة يعتمد عليها عبر الأطلسي.

وأضاف "كما تعلمون، هذه الشراكة عبر الأطلسي قريبة بشكل خاص من قلوبنا.. ومن قلبي شخصيا".
 
وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية ومسؤول دفاعي أميركي أن البيت الأبيض أعدّ ما يشبه "قائمة الطيبين والمشاغبين" لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار مساعٍ تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمعاقبة الحلفاء الذين رفضوا دعم الحرب ضد إيران.

وبحسب المصادر، جرى إعداد الخطة قبل زيارة الأمين العام للناتو مارك روته، إلى واشنطن هذا الشهر، وتتضمن تقييماً لمساهمات الدول الأعضاء في الحلف وتصنيفها ضمن مستويات مختلفة وفق مدى التزامها بالدفاع الجماعي ودعم السياسات الأميركية، وفقاً لموقع "بوليتكو" الأميركي. (العربية) 
Advertisement
ماكرون يتهم ترامب بإفراغ حلف شمال الأطلسي من مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت: نؤكد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار لضمان تثبيت التهدئة
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: تأكيد الالتزام بتوجيهات وحدة الكوارث والجيش حفاظاً على سلامة النازحين سياسة
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تعلن بأن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-04-30
Lebanon24
08:33 | 2026-04-30
Lebanon24
07:47 | 2026-04-30
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30
Lebanon24
06:50 | 2026-04-30
Lebanon24
06:22 | 2026-04-30
