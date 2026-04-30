أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن لم يوجه دعوة إلى نظيره الأميركي لحضور عرض النصر العسكري في 9 أيار.

جاء ذلك في رد بيسكوف على سؤال لوكالة "تاس" الروسية، حيث اكتفى بالقول: "لا"، عندما سُئل عما إذا كانت هناك دعوة موجهة للرئيس الأميركي.



يذكر أن الزعيمين أجريا، أمس، محادثة هاتفية استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة، أبلغ خلالها نظيره الأميركي باستعداد لإعلان وقف لإطلاق النار بحلول 9 أيار، تزامنا مع احتفالات يوم النصر.



وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وترامب اتفقا على أن فلاديمير زيلينسكي، الذي يحرضه الأوروبيون، يحاول إطالة أمد النزاع، مما يعيق جهود التسوية السلمية.



وأضاف المتحدث أن "يوم النصر عيد خاص ومميز، لذلك فإن إعلان وقف لإطلاق النار في هذا التوقيت سيكون ذا أهمية كبيرة ورمزية عالية".



وفي ما يتعلق بالحضور الدولي، أكد بيسكوف أن العسكري في سيشهد مشاركة ضيوف أجانب، من بينهم رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، في تأكيد على فشل مخططات بروكسل في عزل روسيا. (روسيا اليوم)



