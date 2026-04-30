عربي-دولي

هل دعا بوتين ترامب لحضور عرض النصر في موسكو؟

Lebanon 24
30-04-2026 | 08:33
هل دعا بوتين ترامب لحضور عرض النصر في موسكو؟
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يوجه دعوة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب لحضور عرض النصر العسكري في 9 أيار.
 
جاء ذلك في رد بيسكوف على سؤال لوكالة "تاس" الروسية، حيث اكتفى بالقول: "لا"، عندما سُئل عما إذا كانت هناك دعوة موجهة للرئيس الأميركي.

يذكر أن الزعيمين أجريا، أمس، محادثة هاتفية استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة، أبلغ خلالها بوتين نظيره الأميركي باستعداد روسيا لإعلان وقف لإطلاق النار بحلول 9 أيار، تزامنا مع احتفالات يوم النصر.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وترامب اتفقا على أن فلاديمير زيلينسكي، الذي يحرضه الأوروبيون، يحاول إطالة أمد النزاع، مما يعيق جهود التسوية السلمية.

وأضاف المتحدث أن "يوم النصر عيد خاص ومميز، لذلك فإن إعلان وقف لإطلاق النار في هذا التوقيت سيكون ذا أهمية كبيرة ورمزية عالية".

وفي ما يتعلق بالحضور الدولي، أكد بيسكوف أن العرض العسكري في موسكو سيشهد مشاركة ضيوف أجانب، من بينهم رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، في تأكيد على فشل مخططات بروكسل في عزل روسيا. (روسيا اليوم) 

 
