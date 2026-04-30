Najib Mikati
عربي-دولي

كيف علّقت إيران على تسمية ترامب الجديدة لمضيق هرمز؟

Lebanon 24
30-04-2026 | 09:16
كيف علّقت إيران على تسمية ترامب الجديدة لمضيق هرمز؟
انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإطلاق اسمه على مضيق هرمز، معتبرا أن هذه التسمية تشكل "خطأ فادحا".
 
وجاء ذلك في منشور لعراقجي عبر منصة "إكس"، حيث كتب أن إيران تحيي "يوم الخليج الفارسي"، إحياء لذكرى طرد أجداد الإيرانيين للبرتغاليين من مضيق هرمز قبل 400 عام.

وأضاف عراقجي أن الرئيس الأميركي يستخدم المصطلح الصحيح "الخليج الفارسي"، وليس النسخة التي وصفها بـ"المزيفة" والتي يستخدمها البنتاغون. وتابع أن تسمية مضيق هرمز بأي اسم آخر هي بالفعل "خطأ فادح".

وأرفق الوزير الإيراني منشوره بفيديو لترامب وهو يقول عبارة "مضيق ترامب"، إلى جانب منشور آخر كان ترامب قد نشره في وقت سابق من اليوم على منصة "تروث سوشيال"، ويظهر فيه اسم "مضيق ترامب" على مضيق هرمز. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري عقب تصريحات ترامب: سيعلقون في "الدوامة القاتلة" لمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 19:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: إيران تدرس تعليق عمليات الشحن التابعة لها في مضيق هرمز لتجنب عرقلة المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 19:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وقف إطلاق النار مشروط بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 19:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تنهار ماليا وتطالب بفتح مضيق هرمز فورا
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 19:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-04-30
Lebanon24
11:43 | 2026-04-30
Lebanon24
10:48 | 2026-04-30
Lebanon24
10:38 | 2026-04-30
Lebanon24
10:17 | 2026-04-30
Lebanon24
10:10 | 2026-04-30
