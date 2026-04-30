عربي-دولي
كيف علّقت إيران على تسمية ترامب الجديدة لمضيق هرمز؟
Lebanon 24
30-04-2026
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، قيام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بإطلاق اسمه على
مضيق هرمز
، معتبرا أن هذه التسمية تشكل "خطأ فادحا".
وجاء ذلك في منشور لعراقجي عبر منصة "إكس"، حيث كتب أن
إيران
تحيي "يوم
الخليج
الفارسي"، إحياء لذكرى طرد أجداد الإيرانيين للبرتغاليين من مضيق هرمز قبل 400 عام.
وأضاف عراقجي أن الرئيس الأميركي يستخدم المصطلح الصحيح "الخليج الفارسي"، وليس النسخة التي وصفها بـ"المزيفة" والتي يستخدمها
البنتاغون
. وتابع أن تسمية مضيق هرمز بأي اسم آخر هي بالفعل "خطأ فادح".
وأرفق الوزير
الإيراني
منشوره بفيديو لترامب وهو يقول عبارة "مضيق
ترامب
"، إلى جانب منشور آخر كان ترامب قد نشره في وقت سابق
من اليوم
على منصة "تروث سوشيال"، ويظهر فيه اسم "مضيق ترامب" على مضيق هرمز. (روسيا اليوم)
