كيف علّقت إيران على تسمية ترامب الجديدة لمضيق هرمز؟

انتقد عباس عراقجي، قيام الرئيس الأميركي بإطلاق اسمه على ، معتبرا أن هذه التسمية تشكل "خطأ فادحا".

وجاء ذلك في منشور لعراقجي عبر منصة "إكس"، حيث كتب أن تحيي "يوم الفارسي"، إحياء لذكرى طرد أجداد الإيرانيين للبرتغاليين من مضيق هرمز قبل 400 عام.



وأضاف عراقجي أن الرئيس الأميركي يستخدم المصطلح الصحيح "الخليج الفارسي"، وليس النسخة التي وصفها بـ"المزيفة" والتي يستخدمها . وتابع أن تسمية مضيق هرمز بأي اسم آخر هي بالفعل "خطأ فادح".



وأرفق الوزير منشوره بفيديو لترامب وهو يقول عبارة "مضيق "، إلى جانب منشور آخر كان ترامب قد نشره في وقت سابق على منصة "تروث سوشيال"، ويظهر فيه اسم "مضيق ترامب" على مضيق هرمز. (روسيا اليوم)