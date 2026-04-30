زيلينسكي يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة 90 يومًا

وقع الرئيس الأوكراني اليوم الخميس، قوانين تمديد نظامَي الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية الشاملة في البلاد لفترة جديدة تمتد 90 يومًا.



وبحسب وثائق رسمية منشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، فقد جاء توقيع عقب تصويت يوم الثلاثاء الماضي، لصالح هذا التمديد، في خطوة باتت دورية منذ اندلاع الحرب الروسية في شباط 2022.



وأشارت البطاقات التشريعية على الموقع الرسمي للبرلمان إلى أن القوانين "أُعيدت موقعة من قبل زيلينسكي". (إرم نيوز)

