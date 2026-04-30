هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران

ذكر موقع "إرم نيوز" أن موقع أكسيوس قال إن الرئيس الأميركي ، يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية كبرى ضد ، إما لمحاولة كسر الجمود في المفاوضات، وإما لتوجيه ضربة نهائية قبل إنهاء الحرب.



ومن المقرر أن يتلقى الرئيس ، يوم الخميس، إيجازًا حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل في إيران من قائد الأميركية (CENTCOM)، الأدميرال براد ، وفقًا لما صرح به مصدران مطلعان للموقع.

وأفادت مصادر مطلعة أن القيادة المركزية أعدت مقترحات تهدف إلى تحريك الجمود في المفاوضات.



وتتضمن هذه المقترحات بحسب أكسيوس، خيارات دبلوماسية وعسكرية لزيادة المرونة بشأن الملف .



ومن المتوقع أيضًا مناقشة خطط تتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفتحه أمام حركة الشحن التجاري العالمي.

كما شملت النقاشات السابقة خيارات لتأمين المواقع الحساسة المتعلقة بمخزونات اليورانيوم.

وفي تصريحات أدلى بها لـ"أكسيوس"، أشار ترامب إلى فاعلية الضغوط البحرية، حيث يرى أن الحصار يمثل وسيلة ضغط أساسية في الوقت الحالي، مع إبقاء الخيارات الأخرى مطروحة في حال عدم حدوث تقدم ملموس.



وفي سياق متصل، يأخذ المخططون العسكريون في الاعتبار ردود الفعل المحتملة في المنطقة تجاه هذه الإجراءات.

وومن المتوقع حضور رئيس المشتركة في الاجتماع المرتقب. ولم يصدر تعليق رسمي من حول هذه التقارير حتى الآن.



يأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة من المشاورات الأمنية الرفيعة المستوى التي تهدف إلى تقييم الاستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة وتحديد الخطوات المقبلة.