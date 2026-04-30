هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران

30-04-2026 | 12:00
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
ذكر موقع "إرم نيوز" أن موقع أكسيوس قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، إما لمحاولة كسر الجمود في المفاوضات، وإما لتوجيه ضربة نهائية قبل إنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يتلقى الرئيس ترامب، يوم الخميس، إيجازًا حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل في إيران من قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، وفقًا لما صرح به مصدران مطلعان للموقع.
 
وأفادت مصادر مطلعة أن القيادة المركزية أعدت مقترحات تهدف إلى تحريك الجمود في المفاوضات.

وتتضمن هذه المقترحات بحسب أكسيوس، خيارات دبلوماسية وعسكرية لزيادة المرونة بشأن الملف النووي.

ومن المتوقع أيضًا مناقشة خطط تتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفتحه أمام حركة الشحن التجاري العالمي.
كما شملت النقاشات السابقة خيارات لتأمين المواقع الحساسة المتعلقة بمخزونات اليورانيوم.
 
وفي تصريحات أدلى بها لـ"أكسيوس"، أشار ترامب إلى فاعلية الضغوط البحرية، حيث يرى أن الحصار يمثل وسيلة ضغط أساسية في الوقت الحالي، مع إبقاء الخيارات الأخرى مطروحة في حال عدم حدوث تقدم ملموس.

وفي سياق متصل، يأخذ المخططون العسكريون في الاعتبار ردود الفعل المحتملة في المنطقة تجاه هذه الإجراءات.
 
وومن المتوقع حضور رئيس هيئة الأركان المشتركة في الاجتماع المرتقب. ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حول هذه التقارير حتى الآن.

يأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة من المشاورات الأمنية الرفيعة المستوى التي تهدف إلى تقييم الاستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة وتحديد الخطوات المقبلة.
 
وكالة أميركية: هذا ما تخطط له الـ"CIA" في إيران
موقع أميركي يكشف: إسرائيل عادت لتُكمل ما لم تنته منه في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن أوكرانيا.. هذا ما يخطط له الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية إنقاذ طيارين أميركيين داخل إيران!
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-04-30
Lebanon24
16:41 | 2026-04-30
Lebanon24
16:33 | 2026-04-30
Lebanon24
16:06 | 2026-04-30
Lebanon24
16:02 | 2026-04-30
Lebanon24
16:00 | 2026-04-30
